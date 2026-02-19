Olimpiadi Milano Cortina 2026, le speranze di medaglia dell’Italia oggi. Borsino e percentuali 19 febbraio

SPERANZE DI MEDAGLIA ITALIA OLIMPIADI 2026 (19 FEBBRAIO)

SCI ALPINISMO

Ore 13.55: finale sprint femminile

Questo sport fa il suo debutto alle Olimpiadi. L’Italia si è battuta tanto per inserirlo, ma negli ultimi anni ha perso radicalmente posizioni nelle gerarchie internazionali. Eppure esiste la possibilità di ottenere subito una medaglia al primo tentativo. La francese Emily Harrop parte una spanna rispetto a tutte le altre. Poi un terzetto di atlete a giocarsi i rimanenti posti sul podio, tra cui la nostra Giulia Murada. La classe 1998 dovrà vedersela con l’altra francese Margot Ravinel e con la svizzera Marianne Fatton. A differenza di altre discipline, qui è più difficile scalfire le gerarchie consolidate.

Le speranze di medaglia dell’Italia

Giulia Murada 55%

SPEED SKATING

Ore 16.30: 1500 metri uomini

Alla vigilia delle Olimpiadi non l’avremmo considerata una gara da medaglia. Tuttavia, tenuto conto dello stato di forma generale mostrato dalla squadra italiana e dallo stesso Daniele Di Stefano nei 1000 metri, sognare è lecito. L’azzurro giunse settimo nella distanza più breve, a lui molto meno congeniale. Nei 1500 potrebbe tentare di alzare l’asticella. Non è mai salito sul podio in carriera in Coppa del Mondo in questa distanza, ma è cresciuto molto, come testimonia anche il settimo posto nella classifica generale. Servirà superare i propri limiti affinché il sogno si materializzi. L’unico davvero fuori portata sembra l’americano Jordan Stolz, a caccia del tris d’oro dopo 500 e 1000 metri.

Le speranze di medaglia dell’Italia

Daniele Di Stefano 20%