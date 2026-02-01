Novak Djokovic e il profumo d’addio: “Nessuno sa cosa accadrà domani, è stato un grande viaggio”

Novak Djokovic è stato battuto nell’ultimo atto degli Australian Open dallo spagnolo Carlos Alcaraz, che si è imposto con lo score di 2-6 6-2 6-3 7-5: nel corso della cerimonia di premiazione il serbo è intervenuto, come di consueto, prendendo la parola prima di Alcaraz.

Le prime parole di Djokovic hanno quasi il sapore di un addio a Melbourne: “Nessuno sa cosa accadrà domani, figuriamoci tra sei mesi o un anno. È stato un grande viaggio. Credo sempre in me stesso, ed è quello di cui hai bisogno quando giochi a questo livello contro avversari come Carlos Alcaraz e Jannik Sinner“.

Il balcanico non pensava di arrivare ancora in finale in un torneo del Grand Slam: “Devo essere sincero: non pensavo che sarei stato ancora una volta alla cerimonia di uno Slam“. Poi i complimenti ad Alcaraz: “Hai giocato un torneo straordinario e hai ottenuto qualcosa di storico. Ti auguro il meglio per il resto della tua carriera, sei giovanissimo“.

Infine il tennista serbo rivolge l’ultimo pensiero al rivale di sempre, lo spagnolo Rafael Nadal, presente a Melbourne: “È strano vederti in tribuna e non in campo. Sono onorato di aver condiviso il campo con te ed è stato un onore vederti in tribuna“.