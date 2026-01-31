Basket, i risultati della notte NBA (31 gennaio): non sbagliano Nuggets e Knicks. Vittorie anche per Lakers e Celtics

Non si ferma la regular season dell’NBA 2025-2026. Nella notte italiana si sono disputate nove partite, che hanno contribuito a modificare le posizioni delle classifiche di Est ed Ovest. Andiamo a scoprire i risultati delle sfide.

Il programma si è aperto con il blitz esterno dei Los Angeles Lakers (29-18) che hanno superato i Washington Wizards (12-35) per 111-142. Ennesima prestazione super di Doncic che mette a referto 37 punti, 11 rimbalzi e 13 assist. Vincono anche i Boston Celtics (30-18) che in casa battono i Sacramento Kings (12-38) per 112-93. Pritchard MVP del match con 29 punti. Successo interno anche per i New Orleans Pelicans (12-37) che sconfiggono i Memphis Grizzlies (18-28) per 114-106 grazie anche ad ritrovato Williamson (22 punti).

Non soffrono i New York Knicks (30-18) che battono i Portland Trail Blazers (23-26) per 127-97. Quinta vittoria di fila per i Knicks che risalgono ad Est. Brunson top scorer del match con 26 punti. Grande match anche degli Orlando Magic (25-22) che tra le mura amiche sconfiggono i Toronto Raptors (29-21) per 130-120. Seconda vittoria dopo quattro ko per i Magic mentre ai Raptors non bastano i 35 punti di Ingram.

Non sbagliano i Denver Nuggets (33-16) che superano i Los Angeles Clippers (22-25) per 122-109. Protagonista, come sempre, è stato Jokic che ha spaccato la partita chiudendo con 31 punti. Piccola sorpresa della notte è la vittoria dei Phoenix Suns (30-19) contro i Cleveland Cavaliers (29-21) per 126-113. I CAVS si fermano do cinque vittorie consecutive mentre i Suns tentano la rimonta playoff inanellando tre vittorie di fila. Grande protagonista del match Brooks con 29 punti.

Successo esterno per i Brooklyn Nets (13-34) che superano gli Utah Jazz (15-34) per 99-109. Successo che interrompe la striscia di k0 dei Nets che tornano ad una vittoria esterna che mancava da mesi. Il ricco programma si è concluso con la vittoria dei Detroit Pistons (35-12) sul campo dei Golden State Warriors (27-23) per 124-131. I Pistons continuano così la loro incredibile stagione restando in vetta ad Est. Ai Warriors non bastano i 23 punti dell’eterno Curry.

I RISULTATI DELLA NOTTE NBA

