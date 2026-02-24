Matteo Sorci aggiorna il suo record italiano juniores nell’eptathlon: progresso importante a Padova

Nell’ultimo weekend, oltre all’ultima tappa Gold del World Indoor Tour di atletica andata in scena a Torun (località che ospiterà tra meno di un mese i Mondiali Assoluti al coperto), si sono disputati anche i Campionati Italiani giovanili di prove multiple 2026. La prestazione più significativa della due giorni al Palaindoor di Padova è stata realizzata da Matteo Sorci, che ha siglato un nuovo record nazionale under 20 nell’eptathlon juniores.

Il diciassettenne umbro (diventerà maggiorenne il 29 marzo) ha migliorato di 70 punti il suo precedente primato italiano di categoria, che aveva ottenuto tra il 17 e 18 gennaio a Miramas con un totale di 5573 punti. In occasione della rassegna tricolore giovanile Sorci ha alzato ulteriormente l’asticella, spingendosi oltre la soglia dei 5600 punti e chiudendo a quota 5643.

Il vincitore del decathlon agli EYOF della scorsa estate ha cominciato la gara correndo i 60 metri piani in 7.03 e saltando 6.96 metri nel lungo, per poi proseguire sempre nella prima giornata con 13.09 nel getto del peso e 1.99 nel salto in alto. Riscontri interessanti anche nel day-2 a Padova con 8.05 nei 60 ostacoli, 4.50 nell’asta e 2:49.30 nei 1000 metri, bissando così il titolo italiano vinto nel 2025 da allievo.