Atletica, Borromini d’argento nei 3000 metri agli Europei U18. Italia ancora in vetta al medagliere

Si apre con una medaglia d’argento per i colori azzurri la quarta e ultima giornata dei Campionati Europei Under 18 2024 di atletica leggera, in corso di svolgimento a Banska Bystrica (Slovacchia). Nell’unica delle cinque finali in programma nella sessione mattutina con almeno un italiano al via, è arrivato infatti un notevole secondo posto di Vittore Simone Borromini nei 3000 metri che porta a quota 9 i podi complessivi della spedizione tricolore.

In una gara molto veloce e senza tatticismi sin dal primo giro, a causa dell’azione solitaria dello svedese Sebastian Lorstrad (alla fine bronzo in 8:11.71 con il record nazionale di categoria migliorando di oltre 12″ il personale), il sedicenne siciliano è venuto fuori nel momento decisivo con una progressione incisiva negli ultimi 800 metri dovendo arrendersi solamente ad uno scatenato Aldin Catovic.

Il serbo, autore di un giro conclusivo impressionante, ha stabilito il nuovo primato dei Campionati in 8:07.03 tagliando il traguardo davanti a un convincente Borromini, argento con il personale in 8:09.01 (limato di quasi 2″ il suo precedente PB). Solo 14° in 8:34.05 l’altro allievo azzurro impegnato, Marco Coppola. Spostandoci al decathlon, Matteo Sorci (5° a metà dell’evento) sprofonda fuori dalla top10 dopo otto prove con 5653 punti migliorandosi sui 110 hs in 14.50 ma facendo fatica nel disco (36.89) e nel salto con l’asta (3.20). Italia che resiste in testa al medagliere della rassegna continentale giovanile con 5 ori davanti a Polonia e Germania, appaiate con 3 titoli a testa, in attesa dell’ultima sessione pomeridiana.

Nelle altre finali andate in scena stamattina, la Svezia ha dettato legge imponendosi nel salto in alto maschile con Svante Svensson (2.09 metri, battendo allo spareggio il francese Antoine Antczak) e nel lungo femminile con Evelina Olsson (6.35 con leggero vento alle spalle). Doppietta britannica nei 1500 metri donne con il successo di Lyla Belshaw in 4:13.01 davanti alla connazionale Isla McGowan, mentre la tedesca Nadjela Wepiwe ha trionfato nel lancio del disco con 51.61 metri.