Courier: “Jannik Sinner e Carlos Alcaraz non hanno punti deboli”

Il primo grande test del 2026 ha premiato Carlos Alcaraz con il trionfo agli Australian Open e il raggiungimento del prestigioso Career Grand Slam. Si tratta però solo di un assaggio iniziale di un duello infinito che sembra destinato ad animare il circuito ancora per diversi anni.

Tra gli ultimi ad esprimersi sul tema del duello tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz e sul loro dominio nei confronti degli altri giocatori è stato Jim Courier. L’americano, ex numero uno del mondo, è intervenuto nel podcast Tennis Insider Club elogiando i due tennisti e sostenendo che il loro gioco non abbia punti deboli.

Il quattro volte campione Slam ha parlato così del dominio di Sinner e Alcaraz: “Nell’ultimo anno e mezzo hanno vinto tutti gli Slam. Possono giocare su qualsiasi superficie, sono giovani e si muovono incredibilmente bene”.

Courier ha poi espresso il proprio stupore per la perfezione del gioco di entrambi: “Per gran parte della storia del tennis si poteva essere un grande giocatore pur avendo qualche punto debole. In questo momento, Sinner e Alcaraz non hanno punti deboli. Rafa ha finito per non avere punti deboli. Roger ha cambiato racchetta alla fine della sua carriera e il suo rovescio è diventato un’arma, specialmente contro Rafa. Nella mia generazione, anche Sampras aveva un lato dove potevi giocare in sicurezza, il suo rovescio. Questo non esiste più. Non c’è nessun punto in cui ti senti sicuro”.