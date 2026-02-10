LIVE Paolini-Sakkari, WTA Doha 2026 in DIRETTA: esordio subito complicato

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale dell’esordio della nostra portacolori Jasmine Paolini al Master 1000 di Doha. Torneo sicuramente importante per la classe ’96 che potrebbe mettere un’importante punto esclamativo a un inizio di stagione, per alcuni aspetti, non ai livelli per i quali la toscana ci ha abituati ad assistere nelle ultimi due anni. ”Jas” ha tutta la voglia e la buona volontà di riscattarsi dalla delusione australiana, dove nel primo Grand Slam della stagione ha perso contro l’astro nascente Jovic in due set. La numero 8 del mondo difende gli ottavi dello scorso anno dove, allora testa di serie numero 4, si fermò contro Ostapenko. È una buona opportunità per mettere in cascina il maggior numero di punti possibili per avvicinarsi a ridosso delle prime posizioni.

L’avversaria purtroppo per la nativa di Castelnuovo di Garfagnana non è delle più semplici. Dall’altra parte della rete l’aspetta la greca Sakkari. La classe ’95 è attualmente numero 52 del ranking WTA. Tutti però conosciamo il suo potenziale e la sua classifica non rispecchia il vero valore della temibile ellenica. Nel 2022 Sakkari ha occupato infatti la 3a posizione del ranking. Traguardo che ha anche il suo lato storico. La nativa di Atene grazie al piazzamento di quattro anni fa è la tennista greca con la migliore classifica di sempre nel circuito WTA. Dal 2024 però, complici diversi infortuni alla spalla e alcuni cambi nello staff che hanno condizionato anche le sue prestazioni in campo, l’ellenica non è più tornata a esprimere il suo miglior tennis scivolando anche nella classifica mondiale. L’età purtroppo sta diventando per lei un fattore da non sottovalutare dato che a luglio spegnerà le 31 candeline.

La greca però pur non giocando il tennis che l’ha portata tra le prime tre del mondo ci ha spesso fatto vedere sprazzi di una giocatrice ancora volenterosa di affermarsi, e magari tornare nelle prime posizioni del ranking WTA. Dirlo è facile, farlo è tutt’altra cosa e l’ateniese lo sa molto bene. A volte quando riesce a mettere in mostra un tennis di alto livello è molto pericolosa per tutte. Non sono un caso le sue vittorie negli ultimi anni contro diverse top 10. Jasmine è avvisata e lo sa benissimo. Soprattutto sul cemento. Una delle superfici preferite dalla classe ’95. La nativa di Castelnuovo di Garfagnana non hai brillato in questo torneo. Gli ottavi dello scorso anno sono al momento il suo miglior piazzamento. Questo renderà la sfida più incerta e interessante.

Paolini è finita nel lato di tabellone della testa di serie numero 1 del torneo Iga Swiatek, che approfittando del ritiro di Sabalenka è nella parte alta del tabellone. Paolini-Swiatek è un ipotetico quarto di finale. Nel tennis però mettere le mani troppo in avanti non è mai una buona cosa. Le insidie sono diverse per entrambe e i vari esiti si vedranno match dopo match. Questo torneo può essere anche un buon indizio per la numero 8 del mondo riguardo le sue attuali condizioni che da qualche addetto ai lavori sono un po’ state messe in dubbio. Tenendo conto anche di qualche cambiamento nel suo team. La toscana sarà ben contenta di smentire tutti e starà a lei dimostrarlo.

Il gioco di ”Jas” ormai lo abbiamo visto e lo conosciamo. Ha una resilienza che in diverse occasioni l’ha portata a rimontare partite molto difficili anche in circostanze di punteggio avverse. Riesce ad essere aggressiva soprattutto con il diritto, essendo il suo colpo migliore con il quale cerca prevalentemente il vincente. La condizione fisica è un altro punto forte in casa Paolini. Anche la greca, per alcuni aspetti, ha un gioco che si potrebbe definire in parte simile a quello della numero 8 WTA. Tendenzialmente è però meno solida e più discontinua a livello di tenuta mentale rispetto l’italiana. Il 2-2 nei precedenti non è un caso e dimostra comunque l’equilibrio tra le due. Il sedicesimo di finale del Master 1000 di Doha tra Jasmine Paolini e Maria Sakkari sarà il primo match nel campo 2 a partire dalle 11:30 ore italiane. Non perdetevi nessun aggiornamento con la nostra DIRETTA LIVE testuale, buon divertimento!