F1, la Williams presenta la livrea della nuova FW48: il team di Grove chiamato a recuperare terreno

Dopo settimane di attesa e interrogativi legati ai ritardi che l’hanno costretta a saltare i test di Barcellona, la Williams ha finalmente acceso i riflettori sulla stagione 2026 con la presentazione ufficiale della nuova livrea. Un primo passo concreto per il team di Grove, chiamato a recuperare terreno dopo un avvio tutt’altro che lineare.

La scuderia ha svelato la veste cromatica della FW48, la monoposto che sarà affidata allo spagnolo Carlos Sainz e all’anglo-thailandese Alex Albon. La livrea conferma la continuità stilistica degli ultimi anni, con una base dominata da blu scuro e nero, arricchita però da inserti bianchi e azzurri su pance e ala posteriore, pensati per valorizzare i nuovi accordi commerciali.

Tra le novità spicca l’ingresso di Barclays, annunciato come nuovo partner al posto di Santander, insieme a Komatsu, mentre restano punti fermi Atlassian come main sponsor e Duracell, ormai riconoscibile per l’iconica integrazione del logo sull’airbox.

Il modello mostrato non rappresenta ancora la vettura definitiva: si tratta infatti di un render sviluppato internamente, in attesa che la FW48 scenda in pista per la prima volta in Bahrain durante un filming day, utile a verificare il corretto funzionamento di tutti i sistemi prima dei test ufficiali.

Il contesto resta delicato. La Williams ha pagato ritardi nelle verifiche obbligatorie e nella produzione di alcuni componenti, motivo che l’ha esclusa dalla sessione di test in Catalogna. Per limitare i danni, il team ha intensificato il lavoro al simulatore attraverso un ampio programma di Virtual Test Team, focalizzato soprattutto su affidabilità e raffreddamento, un’area tecnica profondamente rivista rispetto al passato.

Dal Bahrain in poi, l’obiettivo sarà recuperare il tempo perso in pista, sfruttando anche i dati dei team clienti Mercedes, pur con differenze significative proprio sul fronte del raffreddamento, che a Sakhir troverà un primo banco di prova realistico.

Per una squadra che aveva sacrificato gran parte del 2025 per concentrarsi sulla nuova era regolamentare, partire in salita rappresenta un ostacolo pesante. Nonostante questo, le ambizioni restano elevate: la Williams punta almeno a confermare il quinto posto nel mondiale costruttori, facendo leva su una line-up solida ed esperta.

Sainz, dopo un fisiologico periodo di adattamento, si è dimostrato il valore aggiunto atteso, contribuendo a risultati di prestigio anche con una vettura ormai priva di sviluppi. Ora, però, lo sguardo è rivolto interamente al futuro, con la consapevolezza che il 2026 sarà una sfida complessa, ma anche un passaggio chiave nel percorso di rilancio del team di Grove.