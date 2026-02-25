Lisa Angiolini: “Il record dei 200 rana è venuto totalmente a caso. Il lavoro alla lunga ha ripagato”

Lisa Angiolini è stata la grande ospite dell’ultima puntata di SwimZone, trasmissione visibile sul canale Youtube di OA Sport. La trentenne toscana è reduce da una stagione invernale a due volti, avendo dovuto rinunciare per un malanno agli Europei di Lublino prima di firmare un inatteso record italiano in vasca corta dei 200 rana agli Assoluti di Riccione con 2’18″96.

L’argento europeo dei 100 rana a Roma 2022 ha parlato dei grandi progressi effettuati nelle ultime stagioni: “A livello di allenamenti in realtà non è cambiato granché, quindi penso ci sia stata proprio un’evoluzione mentale. Dove trovo gli stimoli? Semplicemente non mi sento arrivata per il momento e quindi penso sia questo quello che mi spinge a scalare ogni volta un piccolo obiettivo che mi pongo“.

Sul bilancio trionfale degli Assoluti dopo aver dovuto saltare l’Europeo: “Io penso di aver detto quasi tutto. Mi è dispiaciuto tanto non poter partecipare agli Europei, anche perché in acqua stavo veramente bene, molto meglio rispetto a come mi sono sentita poi agli Assoluti. Infatti penso lì abbia giocato tanto la testa più che il fisico, perché i tempi che tenevo in allenamento erano molto più alti rispetto a quelli prima degli Europei. Lì ha giocato tantissimo il fattore testa, perché i tempi che tenevo erano troppo alti rispetto ai tempi che poi ho fatto, sono la prima a dirlo. Comunque sono felicissima di aver tirato fuori quel quid in più“.

“Mi sembravano troppo a ridosso in realtà, perché sono entrata in acqua una settimana prima degli Assoluti. Ho nuotato proprio una settimana spaccata, sono tornata in acqua il lunedì ed il lunedì successivo siamo partiti, poi il martedì ho gareggiato. Avevo tanta tensione perché non sapevo cosa aspettarmi e perché le sensazioni non erano delle migliori, però avevo veramente tanta voglia di un riscatto, e quello ha giocato tanto. Non vedevo l’ora di gareggiare, soprattutto prima del 200, ero proprio su di giri“, racconta Angiolini.

Sul confronto prestazionale tra le sue due distanze di riferimento nella rana: “Fino a che non ho fatto il record italiano nei 200, io andavo più forte nei 100. Infatti tutte le volte che andava meglio il 100 del 200 dicevo: ‘Ma perché? Io mi alleno per un’altra cosa, faccio il doppio della fatica e poi vado forte in un’altra distanza, non è giusto’. Ecco, però finalmente il lavoro è stato ripagato. Il mio allenatore non mi aveva cambiato l’allenamento nemmeno quando mi qualificai nei 100 per Parigi. L’unica cosa che cambierà sarà il mio approccio alla gara. Non so quale approccio ho usato prima del 200 rana in vasca corta, però mi ha fatto riscoprire un altro modo di gareggiare. Probabilmente l’ho affrontato con meno ansia e con più voglia di fare, ed infatti cercherò di farlo sempre così visto che è andata bene, anzi benissimo. Cercherò di affrontarlo così anche le prossime volte”

Sul record italiano nei 200 rana agli Assoluti in corta: “È venuto totalmente a caso, tant’è che quando ho visto di aver fatto record italiano sono rimasta così, non me l’aspettavo, perché le sensazioni in acqua non erano delle migliori. Se avessi gareggiato agli Europei me lo sarei potuto aspettare perché i tempi parlavano, però prima degli Assoluti no, perché appunto giravo 1-2 secondi sopra a prima di ammalarmi. È stato quindi probabilmente anche più bello perché inaspettato, sono proprio rimasta sbalordita. Lì per lì non ci credevo. Secondo me l’ho fatto proprio perché avevo voglia di gareggiare e di prendermi una rivincita, visto che gli Europei erano saltati“.

La ranista azzurra resta con i piedi per terra e non vuole sbilanciarsi troppo a proposito degli obiettivi per il 2026: “L’obiettivo ora è qualificarmi per l’Europeo in lunga, e poi una volta qualificata si penserà anche al resto. Cosa preferisco tra vasca da 25 e da 50? Vasca lunga tutta la vita, io le virate proprio no…Mi aspetto che la stagione in lunga vada ancora meglio, visto che di solito io in vasca corta non brillo. È quello per cui stiamo lavorando“.

Sui Mondiali della scorsa estate a Singapore: “Li ho vissuti bene. Purtroppo però non so cosa sia stato sbagliato nella preparazione. Io non mi sono mai sentita bene, nel senso che le sensazioni non erano delle migliori. Era come se io cercassi di dare il massimo, ma avessi un po’ il freno a mano tirato, però non dipendeva da me, era proprio il mio corpo che non reagiva e non so cosa sia andato storto, forse lo scarico non ha funzionato, ma non lo so. Io però ho dato comunque il massimo e un po’ mi dispiace per com’è andata, devo essere sincera, però più di quello purtroppo non ne avevo proprio. Capita anche di sbagliare“.

