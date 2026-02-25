Lando Norris provoca Max Verstappen: “Lewis Hamilton dovrebbe avere otto titoli”

La pre-stagione di Lando Norris si sta trasformando in un terreno fertile per messaggi sottili e dichiarazioni destinate a far discutere, soprattutto quando sullo sfondo c’è Max Verstappen. Il pilota britannico della McLaren, campione del mondo in carica, sembra muoversi con abilità tra ironia e prese di posizione più nette, alimentando un clima di attesa e tensione in vista del nuovo campionato.

Nei giorni dei test in Bahrain, Norris aveva già acceso il dibattito con un siparietto che aveva fatto il giro del paddock: prima l’invito provocatorio a Verstappen a “cambiare campionato“, poi la rapida marcia indietro, spiegando di “stare scherzando” e di “essere d’accordo con Max“. Uno scambio dialettico che aveva lasciato intendere come, dietro il tono leggero, la rivalità resti ben viva.

Il passo successivo è arrivato lontano dai circuiti, durante un evento pubblico al Hammersmith Apollo di Londra, dove Norris era sul palco insieme al CEO della McLaren, Zak Brown, per presentare il libro di quest’ultimo, Seven Tenths of a Second: Life, Leadership and Formula 1. Sollecitato da una domanda sul momento complicato di Lewis Hamilton, Norris ha dichiarato: “Ha vinto sette campionati…che dovrebbero essere otto“.

Il riferimento è al GP di Abu Dhabi del 2021, quando la discutibile condotta del Direttore di gara, Michael Masi, portò a una condizione in pista favorevole a Verstappen, svantaggiando Lewis lanciato verso l’ottavo iride con la Mercedes. Un Norris che sempre col sorriso sulle labbra si diverte a provocare il rivale tra battute più o meno riuscite. Vedremo in pista, dal 6 all’8 marzo in Australia, che cosa succederà.