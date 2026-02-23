Jonas Vingegaard cambia i piani: sarà al via della Parigi-Nizza

Nuovo cambio di programma, se così si può chiamare. In ogni caso un’aggiunta nel calendario di Jonas Vingegaard: la stagione 2026 sarebbe dovuta iniziare con l’UAE Tour per il danese, che invece metterà sulla schiena il primo numero dell’anno alla Parigi-Nizza.

È di oggi l’ufficialità della presenza del vincitore di due Tour de France alla Corsa del Sole. Ricordiamo che sarà un’annata tutt’altro che semplice per il fuoriclasse della Visma | Lease a Bike che a maggio correrà per la prima volta il Giro d’Italia e poi andrà a spalleggiare con Tadej Pogacar alla Grande Boucle.

Le sue parole: “Sono entusiasta di essere nuovamente al via della Parigi-Nizza. È una gara prestigiosa con una lunga storia. Come squadra, abbiamo un titolo da difendere qui. Dopo l’incidente e la malattia, mi sono preso il tempo necessario per recuperare. Ora mi sento pronto per ricominciare a correre e non vedo l’ora di farlo dopo un lungo inverno di allenamenti”.

Due i precedenti alla Parigi-Nizza per Vingegaard: l’anno scorso si ritirò dopo la quinta tappa a causa di una caduta, nel 2023 invece chiuse sul terzo gradino del podio in classifica generale.