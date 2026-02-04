CiclismoPista
Federica Venturelli è d’argento nell’inseguimento individuale agli Europei. Vince Josie Knight
Altra medaglia in una giornata super per l’Italia agli Europei di ciclismo su pista in quel di Konya. Primo alloro a livello individuale per Federica Venturelli (che vanta già una maglia iridata con il quartetto): l’azzurra è seconda nell’inseguimento individuale.
Nell’ultimo atto l’azzurra si è dovuta arrendere alla fenomenale britannica Josie Knight: 4:22.353 il tempo della detentrice del record del mondo, che ha distrutto la concorrenza della giovane atleta tricolore.
In ogni caso Venturelli ha dimostrato di essere già il presente (ma ovviamente, vista anche l’età, il futuro) della Nazionale italiana per quanto riguarda l’inseguimento, che sia individuale o a squadre.
Nella finalina per il bronzo arriva un altro successo per la Gran Bretagna, con Millie Couzens (4:24.342) davanti alla neerlandese Mischa Bredewold.