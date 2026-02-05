F1, Lando Norris: “Grande fiducia nella McLaren, queste macchine sembrano F2”

Lando Norris e la McLaren saranno tra i più attesi al via del prossimo Mondiale di F1. Un campionato accompagnato da diverse incognite, visto il cambiamento regolamentare che ha imposto nuove monoposto e power unit di nuova generazione. A Barcellona, dal 26 al 30 gennaio, è andato in scena uno Shakedown, che ha consentito alle scuderie di raccogliere informazioni su progetti molto diversi dai precedenti.

Il team di Woking, dopo aver conquistato i titoli piloti e costruttori, va in cerca di conferme. Norris, vincitore del Mondiale, ha le medesime motivazioni e ai microfoni dei media ha inquadrato quelli che sono i tratti caratteristici delle nuove vetture che vedremo in pista.

“Dal lato del team, ho molta fiducia che riusciremo a produrre una buona macchina. C’è stato un grande lavoro iniziato già all’inizio dello scorso anno, con un buon numero di persone concentrate sulla vettura dell’anno scorso e un buon numero di persone già focalizzate sulla vettura di quest’anno“, ha dichiarato Lando. “Quest’anno si lavora in un modo completamente diverso, è un altro processo, un’altra curva di apprendimento. In alcuni aspetti sembra quasi una F2, per come devi guidarla. Non so ancora se questo mi piaccia o meno“, ha aggiunto.

E sui cambiamenti alla guida di queste macchine, il britannico ha rivelato: “A Barcellona, per esempio, negli anni passati la curva 3 si percorreva in pieno abbastanza facilmente in qualifica, mentre ora sarà necessario alzare il piede. Su alcuni tracciati, soprattutto i cittadini o quelli caratterizzati da molte curve strette, sarà fondamentale gestire con attenzione l’erogazione del motore elettrico da 350 kW in fase di trazione e uscita, perché la spinta è decisamente superiore rispetto al passato“.