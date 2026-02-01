Europei 2026, momento della verità per l’Italia: il Setterosa non può sbagliare con la Francia

Il primo faccia a faccia contro una big non ha fornito tutte le risposte auspicate. Adesso è il momento della verità: quattro tempi da giocare a tutta per centrare un prestigioso obiettivo. Nell’incontro della terza giornata del girone E degli Europei di pallanuoto femminile l’Italia affronta a Funchal la Francia in un match nel quale il Setterosa non può sbagliare.

Quello odierno rappresenta un vero e proprio spareggio da vincere per conquistare il secondo posto nel girone e imprimere il sigillo della matematica sul pass per la semifinale. In caso di sconfitta la squadra dovrà invece ingoiare il boccone amaro e accontentarsi di lottare per le posizioni di consolazione.

La conquista del bottino pieno è l’unico risultato utile per riuscire a centrare quell’ingresso tra le prime quattro che rappresenta l’obiettivo dichiarato della spedizione tricolore in terra lusitana. A motivare ulteriormente la squadra ci sarà la voglia di riscattare la bruciante sconfitta subita il 29 luglio 2024 nella prima fase delle Olimpiadi di Parigi.

La formazione transalpina sembra viaggiare su una velocità di crociera decisamente più bassa rispetto a quella del torneo a cinque cerchi giocato in casa, andatura molto ben testimoniata dalla netta sconfitta subita contro la Croazia nel primo impegno della seconda fase.

La rappresentativa tricolore, dal canto suo, deve dimenticare il pessimo approccio al match esibito nella sfida con la Grecia e innalzare sensibilmente il livello dell’intensità della prestazione e della qualità del gioco per provare a giocarsi le proprie possibilità nei confronti delle favorite per il successo finale. Importante, da questo punto di vista, che il gruppo continui a lavorare sulla consapevolezza dei propri mezzi e riesca a convincersi del proprio valore per entrare in vasca con il piglio giusto nei confronti delle massime espressioni del panorama continentale.