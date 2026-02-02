Dove vedere in tv Italia-Scozia, Sei Nazioni rugby 2026: orario, programma, streaming

Prende il via questo weekend il Guinness Sei Nazioni 2026 e sabato pomeriggio l’Italia ospita la Scozia nel secondo match della prima giornata. AlloStadio Olimpico di Roma con calcio d’inizio alle 15.10 va in scena una sfida ormai classica del rugby europeo, con due formazioni che vogliono subito testare quali possono essere le loro ambizioni, entrando nel torneo da outsider.

Il Sei Nazioni prende il via eccezionalmente giovedì sera, con la sfida tra Francia e Irlanda che è stata anticipata di 24 ore, visto che ci si è accorti (sigh!) che si sovrapponeva con la cerimonia d’apertura dei Giochi Olimpici di Milano Cortina. E dopo la sfida di Parigi, come detto, si passa sabato pomeriggio all’Olimpico per lo scontro tra due potenziali outsider, lontani dai favori della vigilia, ma che vogliono sorprendere.

L’Italia arriva all’appuntamento con la pessima notizia dell’infortunio di Edoardo Todaro, che ha lesione del legamento crociato anteriore destro. Deve, dunque, cambiare il potenziale assetto dei trequarti Gonzalo Quesada, che comunque punta su un gruppo solido e rodato e vuole iniziare al meglio il torneo. Ma dovrà farlo senza gli infortunati Allan, Capuozzo, Lucchesi, Negri, Riccioni, Trulla, Vintcent e, appunto, Todaro.

Calcio d’inizio che verrà effettuato allo Stadio Olimpico sabato, alle ore 15.10, Diretta tv su Sky Sport Uno e in chiaro su Tv8, streaming su SkyGO, Now TV e gratis su tv8.it. OA Sport seguirà l’evento con la diretta Live testuale, per non perdere nemmeno un minuto della sfida tra Italia e Scozia.

CALENDARIO SEI NAZIONI 2026

Sabato 7 febbraio



Ore 15.10 — Italia-Scozia – Diretta tv su Sky Sport Uno e Tv8

