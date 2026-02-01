Seguici su
Coppa del MondoSci AlpinoSport Invernali

Dominik Paris contento a metà: “Felice di aver battuto Odermatt, ma distacco alto da Von Allmen”

Dominik Paris
Dominik Paris / LaPresse

Dominik Paris si è classificato secondo nella discesa libera maschile di Crans Montana (Svizzera), l’ultima gara della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino prima delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026: l’azzurro ha parlato ai microfoni di Rai 2 HD subito dopo l’arrivo al traguardo del pettorale numero 30.

L’azzurro è soddisfatto della propria gara: “Sapevo che c’era ancora Von Allmen in partenza, ma comunque sono molto contento di essere riuscito a battere uno svizzero (Odermatt, ndr), tutti e due sarebbe stato più bello. Mi sono sentito benissimo, sempre scorrevole, alla fine sono contento se rimango secondo“.

Paris è già proiettato alle Olimpiadi, poi penserà all’eventuale ritiro a fine stagione agonistica: “Dà fiducia, anche se il distacco è un po’ tanto, ma comunque dà tanta fiducia, quando si va bene ci siamo. Pensiamo al resto della stagione, adesso c’è un appuntamento importante per noi, poi si finisce la stagione“.

