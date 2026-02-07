Dominik Paris non si ritira! Sicure (almeno) altre due stagioni. E i Mondiali di Crans Montana 2027…

Dominik Paris raggiunge il grande obiettivo della stagione e chiude il cerchio, centrando una preziosa medaglia di bronzo nella discesa libera dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Il “Re della Stelvio” si è esaltato sull’amata pista di Bormio, piazzandosi in terza posizione a mezzo secondo dal vincitore svizzero Franjo Von Allmen e a tre decimi dall’altro azzurro Giovanni Franzoni.

“Domme”, uno dei migliori velocisti al mondo nell’ultimo decennio abbondante, è riuscito a sfatare finalmente il tabù olimpico salendo per la prima volta sul podio a cinque cerchi (alla sesta partecipazione ai Giochi) e rendendo ancor più scintillante un palmarès a dir poco straordinario che comprende anche 24 successi in Coppa del Mondo, un titolo iridato ed una Coppa di specialità.

Il veterano altoatesino, che tornerà in gara nei prossimi giorni sulla Stelvio in supergigante e probabilmente anche nella combinata a coppie, aveva già fatto intendere nei mesi scorsi la sua intenzione di non ritirarsi al termine della stagione olimpica. Paris dovrebbe andare avanti almeno per altri due inverni, e alzerà bandiera bianca solo quando non si sentirà più competitivo.

Il prossimo grande evento in agenda sarà quindi il Campionato Mondiale di Crans Montana 2027, località che ha visto il 36enne azzurro conquistare recentemente un ottimo secondo posto in discesa libera sulla “Piste Nationale” proprio dietro a Von Allmen.