Dominik Fischnaller ad un passo dal bronzo dopo la terza manche

Lo scenario non cambia, la terza run è praticamente identica alla prima e alla seconda alla Eugenio Monti. Le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 hanno visto pochi minuti fa la terza discesa del singolo maschile di slittino e praticamente è stata una conferma di quello che avevamo visto nella serata di ieri.

Nessuno, se non un ribaltamento, può togliere la medaglia d’oro dal collo di Max Langenhan: il tedesco è clamoroso, ogni tentativo continua a migliorarsi e centra nuovamente il record della pista in 52.705. 2:38.531 la somma dei tre tempi per colui che nell’ultima run che si disputerà tra un’ora dovrà solamente gestire la situazione.

Chi si augura un errore del tedesco è Jonas Mueller: l’austriaco si migliora, ma perde ancora. Il distacco è di 294 millesimi, praticamente incolmabile con una run singola, se non con un disastro del teutonico. Il podio è ormai cristallizzato e l’Italia può esserne felice: terzo infatti è Dominik Fischnaller che scende sotto il muro dei 53” e paga in totale 542 millesimi da Langenhan.

Gli avversari alle sue spalle però sono lontani: quarto il lettone Kristers Aparjods, che dista oltre un secondo dalla vetta (mezzo secondo da Fisch), con lui può giocarsela l’altro austriaco Nico Gleirscher in chiave quarto posto. Paga un po’ Leon Felderer, autore comunque di una gara magistrale fino ad ora: l’azzurro scende dalla quinta alla sesta piazza a +1.281.

Più staccato il terzo italiano in gara, Alex Gufler, che è sedicesimo a quasi tre secondi di ritardo.