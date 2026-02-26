Cristina Chirichella: “Di batoste ne ho superate. Conegliano favorita, ma abbiamo visto che la palla è rotonda”

Ospite d’eccezione per Volley Night, trasmissione sulla pallavolo di OA Sport TV. Spazio a Cristina Chirichella, centrale di Conegliano, protagonista di una stagione straordinaria: dopo aver vinto tutto lo scorso anno, è fresca vincitrice della Coppa Italia e continua a essere uno dei riferimenti assoluti del volley italiano ed europeo.

Le sue parole: “Bene, bene, sto riprendendo da un piccolo infortunio, ma sono già arruolata con la squadra, quindi ci stiamo preparando per questi playoff”.

Sul Campionato: “Secondo me questo Campionato, quest’anno, ci ha dimostrato veramente l’imprevedibilità, perché ci sono state squadre di alta classifica che hanno perso contro squadre di più bassa classifica, ci sono stati un mix di punteggi e si è visto anche sulla parte finale, cioè l’ultima di campionato, dove si decideva chi sarebbe dovuto retrocedere, chi no, chi entrava nei playoff. Quindi sicuramente diciamo ‘mai dire mai’, cioè tutto è possibile”.

Sul ruolo di centrale: “Sicuramente oggigiorno si giocano tante più palle vicino al centrale, un po’ come nella maschile. Si punta sul giocare molto veloci, sull’anticipare molto, e sicuramente il riproporsi costantemente è un elemento fondamentale, soprattutto se si vuole attaccare tanto. Perché ovviamente i palleggiatori hanno una loro schema di gioco, hanno tutta una loro struttura in testa, e ovviamente il contrattaccare, avere sempre un centrale al centro rete, sempre disponibile, è un fattore importante”.

Come superare i momenti difficili nella carriera: “Nella mia carriera ne ho avute di batoste, e sicuramente mi sono esaminata tanto, in primis. Il motivo per cui mi sono successe queste cose è stato un elemento chiave, per cercare di reagire in determinate situazioni. Il farmi delle domande e darmi delle risposte, questo anche con l’aiuto di esperti, ma allo stesso tempo le persone a me care: quelle sono state un punto di svolta importante, perché anche le volte in cui ci sono stati dei momenti in cui volevo smettere, mi hanno dato la forza di continuare a seguire quello che è il mio sogno. Perché ovviamente pensiamo sempre al lato negativo quando ci succedono delle cose, ma bisogna far forza sul fatto che tutto questo l’ho iniziato perché era un sogno, e voglio che continui ad essere tale, non deve essere un incubo. E quindi con l’aiuto di persone che comunque mi conoscevano, sapevano qual era il mio vero carattere, sono riuscita comunque ad avere una reazione”.

La preparazione ai playoff: “Siamo riusciti ad allenarci costantemente, abbiamo sicuramente fatto un bel lavoro fisico, quindi arriviamo sicuramente con la mente libera e con comunque addosso allenamenti significativi. Quindi non vediamo l’ora di convogliare tutte queste energie in questi playoff”.

Il ruolo di squadra favorita: “Penso che tutti l’abbiamo visto, che purtroppo la palla è tonda. Noi sappiamo sicuramente quali sono le nostre qualità e le nostre doti. Ovviamente, il nostro obiettivo è anche il nostro livello di pallavolo. Quindi noi puntiamo sicuramente a quello: puntiamo a mostrare quello che sappiamo fare meglio e nella qualità migliore, e poi ovviamente quello che viene viene. Siamo la stessa squadra dell’anno scorso, e abbiamo perso una Supercoppa e un Mondiale per club, come se fosse caduto il mondo. Ma in realtà la palla è tonda e ovviamente sono stati più bravi gli altri. Ma questo non ha intaccato quelle che sono la nostra consapevolezza. Quindi sicuramente noi affrontiamo un playoff con una vittoria di una Coppa Italia, e un regular season bellissima, e dove abbiamo comunque aumentato, ha fatto crescere il nostro stile di gioco. Quindi arriviamo sicuramente con una grande consapevolezza e confidenza nelle nostre qualità”.

