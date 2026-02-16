Come sta Elias Lajunen: le condizioni dopo la tremenda caduta nel Big Air

Le qualificazioni maschili del Big Air andate in scena ieri sera presso lo Snow Park di Livigno e valevoli per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 hanno regalato sicuramente grande spettacolo, ma anche un incidente abbastanza pericoloso. Per fortuna dovrebbe trattarsi solo di un forte spavento e non di un grave infortunio per Elias Lajunen, protagonista di una brutta caduta in atterraggio dal suo primo salto.

L’atleta finlandese di freestyle, dopo aver sbattuto la testa sulla neve, sembrava aver perso conoscenza ed è stato subito soccorso dal personale medico presente in loco. Lajunen, mentre veniva portato via in barella, ha comunque alzato il pollice facendo intendere di essere vigile e di non aver riportato delle conseguenze particolarmente gravi nell’impatto.

Il diciottenne finnico, al debutto assoluto in una rassegna a cinque cerchi e 18° nello Slopestyle, ha trascorso la notte in ospedale in via precauzionale ma in base ai primi esami (come riportano i media finlandesi) non dovrebbe aver accusato degli infortuni degni di nota. In ogni caso finisce qui il percorso di Lajunen nel Big Air olimpico, avendo fallito l’accesso alla finale, ma per la dinamica della caduta poteva andare molto peggio.