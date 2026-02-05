Ciclismo, doppia frattura a polso e clavicola per Mads Pedersen

La nuova stagione è veramente cominciata male per Mads Pedersen. Il danese della Lidl-Trek è rimasto vittima di una caduta nella prima tappa della Volta Comunitat Valenciana e le conseguenze sono state decisamente importanti. Infatti dopo aver svolto tutti gli esami, a Pedersen sono stati diagnosticate una frattura al polso sinistro e una alla clavicola destra.

Ovviamente il leader della Lidl-Trek dovrà subito delle operazioni e non si conoscono ancora i tempi di recupero. Sicuramente Pedersen dovrà poi osservare un periodo di riposo, ma la sua presenza nelle classiche di primavera è già a rischio. Infatti il danese dovrà prima di tutto sistemare le due fratture e poi soprattutto dovrà ritrovare la miglior condizione, visto che proprio questo periodo di gare gli sarebbe servito per arrivare in piena forma per i suoi principali obiettivi stagionali.

La caduta di Pedersen è avvenuta poco prima della salita di giornata e subito si è capito che il danese non avrebbe potuto continuare la corsa. Una prima tappa che poi si sposava benissimo con le qualità del corridore della Lidl-Trek, che era tra i principali favoriti per la vittoria odierna allo sprint.

Questo il comunicato della squadra dopo l’esito degli esami: “La priorità assoluta del team è garantire a Mads le migliori cure possibili e l’obiettivo immediato sarà quello di garantire un recupero completo per ridurre al minimo l’impatto sui suoi obiettivi stagionali. Annunceremo il suo ritorno alle gare a tempo debito e condivideremo ulteriori aggiornamenti solo se necessario“.