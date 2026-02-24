Christian Scaroni il miglior italiano nel ranking UCI, scalata superlativa di Antonio Tiberi

Christian Scaroni è il miglior italiano nel ranking UCI, la classifica stilata settimanalmente dall’Unione Ciclistica Internazionale. Il 28enne occupa il quindicesimo posto con 2.579 punti all’attivo dopo un ottimo avvio di stagione, caratterizzato dalla vittoria nella classifica generale del Tour of Oman e della quarta piazza al Muscat Classic (entrambi eventi di livello Pro), a cui si aggiungono il successo alla Classica Camp de Morvedre e la seconda posizione al Tour des Alpes Maritimes.

L’alfiere della XDS Astana, che lo scorso anno si impose in una tappa del Tour de France e che è atteso da un weekend di gara in Francia (Faun-Ardèche Classic i il 28 febbraio e Faun Drome Classic il 1° marzo), ha perso quattro posizioni in occasione dell’ultimo aggiornamento e ora si trova a 314 lunghezze di distacco dalla top-10, chiusa dal belga Wout van Aert. Al comando della graduatoria si trova sempre lo sloveno Tadej Pogacar, con un margine di oltre cinquemila punti sul messicano Isaac del Toro, terza piazza per il danese Jonas Vingegaard.

Giulio Ciccone occupa la 17ma piazza (è scivolato indietro di cinque posizioni), mentre sono stabili Jonathan Milan (24mo dopo le vittorie conquistate in volata all’UAE Tour) e Filippo Ganna (25mo dopo l’affermazione nella cronometro della Volta ao Algarve). Bel balzo in avanti di Antonio Tiberi: 23 posizioni scalate e 33mo posto dopo aver vinto una tappa di montagna ed essere salito sul podio finale dell’UAE Tour.