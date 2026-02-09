Chi sono gli slalomisti in gara nella combinata maschile? Startlist e distacchi dopo la discesa

Tensione alle stelle in vista della manche di slalom della combinata maschile a coppie di sci alpino, in programma alle ore 14.00 e valevole per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Archiviato il primo segmento di gara che prevedeva lo svolgimento della discesa libera sulla Stelvio, adesso sarà il turno degli slalomisti per una manche che metterà in palio le medaglie.

A Bormio c’è una formazione italiana attualmente in vetta alla classifica dopo la discesa, infatti Giovanni Franzoni ha firmato il miglior tempo regalando al compagno Alex Vinatzer un piccolo vantaggio nei confronti di tre binomi svizzeri ed un cuscinetto di sicurezza più consistente su altre squadre potenzialmente temibili come per esempio Francia 1, il blocco austriaco, Germania, Finlandia e Norvegia 1.

Alla luce dell’inversione dei pettorali in base al risultato della prima manche, Vinatzer sarà l’ultimo a presentarsi al cancelletto di partenza potendo contare su un margine di 0.17 su Daniel Yule, 0.28 su Loic Meillard, 0.42 su Tanguy Nef, 0.59 sull’altro azzurro Tommaso Sala (in coppia con Dominik Paris), 0.91 sul formidabile francese Clement Noel e almeno 1.25 su tutti gli altri. Italia che verrà rappresentata in slalom anche da Tommaso Saccardi, 12° a 1.46 dalla vetta dopo la prova di Mattia Casse in discesa libera, mentre la quarta coppia padrona di casa è uscita di scena con il DNF di Florian Schieder.

STARTLIST SLALOM COMBINATA MASCHILE A COPPIE OLIMPIADI 2026

1 CZE Marek Muller 1:55.68 +3.88

2 NOR Timon Haugan 1:54.72 +2.92

3 FRA Paco Rassat 1:54.31 +2.51

4 FRA Steven Amiez 1:54.29 +2.49

5 USA River Radamus 1:53.99 +2.19

6 NOR Atle Lie McGrath 1:53.69 +1.89

7 SUI Matthias Iten 1:53.64 +1.84

8 FIN Eduard Hallberg 1:53.51 +1.71

9 ITA Tommaso Saccardi 1:53.26 +1.46

10 GER Linus Strasser 1:53.13 +1.33

11 AUT Fabio Gstrein 1:53.10 +1.30

12 AUT Michael Matt 1:53.07 +1.27

13 AUT Marco Schwarz 1:53.07 +1.27

14 AUT Manuel Feller 1:53.05 +1.25

15 FRA Clément Noël 1:52.71 +0.91

16 ITA Tommaso Sala 1:52.39 +0.59

17 SUI Tanguy Nef 1:52.22 +0.42

18 SUI Loic Meillard 1:52.08 +0.28

19 SUI Daniel Yule 1:51.97 +0.17

20 ITA Alex Vinatzer 1:51.80