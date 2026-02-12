Charles Leclerc analizza il suo lavoro nei test di Sakhir: “Buone sensazioni, importante fare più km possibili”

Charles Leclerc ha chiuso al comando la seconda giornata dei test pre-stagionali riservati alla Formula Uno che si stanno disputando a Sakhir. Sul tracciato del Bahrain il pilota della Ferrari ha spinto al massimo la sua SF-26 totalizzando la bellezza di 142 giri totali per un totale di 769 chilometri, con il miglior tempo di 1:34.273 che ha permesso al monegasco di precedere il campione del mondo Lando Norris che si è fermato a 1:34.784.

Terza posizione per Oliver Bearman con la Haas in 1:35.694, quarta per George Russell con la Mercedes in 1:35.466 mentre ha chiuso al quinto posto Isack Hadjar con la Red Bull in 1:35.561. Sesta posizione per Gabriel Bortoleto (Audi) in 1:36.670, poi Pierre Gasly (Alpine) in 1:36.723.

Charles Leclerc ha girato per l’intero corso della giornata. Ha iniziato il proprio lavoro con gli pneumatici di mescola C3, quelli soft. Il programma si è focalizzato su verifiche di assetto e raccolta dati, oltre che a gettare le basi per il lavoro della prossima settimana dove vivremo un altro test di tre giorni, sempre sulla pista di Sakhir. Nella seconda parte della giornata il lavoro è proseguito ampliando il ventaglio di mescole a disposizione, usando anche le C2 e le C1.

Al termine del Day-2 sulla pista del Bahrain, il pilota classe 1997 ha analizzato il proprio lavoro odierno al sito ufficiale del team Ferrari: “La mia parte di lavoro in questo primo test è conclusa. Abbiamo completato il programma senza intoppi, il che è sempre un aspetto positivo. È piacevole guardare i tempi sul giro, ma nei test non significano molto: l’attenzione rimane su noi stessi e sul nostro lavoro. Le sensazioni in macchina sono state abbastanza buone, ma siamo ancora nelle fasi iniziali. Oggi l’obiettivo era percorrere il maggior numero possibile di giri e completare tutte le prove in programma. Continuiamo a lavorare e a progredire passo dopo passo”.