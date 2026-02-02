Tennis
Carlos Alcaraz rinuncia al torneo di Rotterdam: il n.1 del mondo non difenderà il titolo
Lo spagnolo Carlos Alcaraz decide di preservarsi in vista di quel che sarà. Il n.1 del mondo, reduce dal successo negli Australian Open 2026 e completando il Career Grand Slam a soli 22 anni, ha scelto di rinunciare all’ATP 500 di Rotterdam (Paesi Bassi). L’iberico, infatti, era iscritto all’evento sul veloce indoor olandese previsto dal 9 al 15 febbraio.
Una presa di posizione saggia, per recuperare dalle energie spese nelle due settimane australiane ed essere al via del torneo di Doha (Qatar), in programma nella settimana successiva (16-22 febbraio), dove ritroverà tra gli altri il serbo Novak Djokovic e Jannik Sinner.
Nei fatti, Carlitos non difenderà i punti conquistati nei Paesi Bassi l’anno scorso, quando vinse nell’atto conclusivo contro l’australiano Alex de Minaur. “Carlos Alcaraz non difenderà il suo titolo a Rotterdam. Il campione dell’Australian Open ha stabilito che, dopo gli sforzi delle ultime due settimane, ha bisogno di più tempo per tornare in azione. Auguriamo a Carlos una pronta guarigione“, il messaggio sui social dell’organizzazione.
Una programmazione in cui si vuol agire in maniera molto attenta, andando a centellinare gli sforzi e partecipare agli eventi allo scopo di arrivare fino in fondo. Le intenzioni di Alcaraz sono queste, anche per difendere il suo primato in classifica mondiale.