Carlos Alcaraz entra nella storia del tennis mondiale: a soli 22 anni e 272 giorni è il più giovane ha completa il career Grand Slam, conquistando il settimo titolo major della carriera.

Novak Djokovic, rimontato e sconfitto in quattro set: applausi comunque al campione serbo per la prestazione di alto livello.

Nel tabellone femminile, grande rivincita di Elena Rybakina, che si impone su Aryna Sabalenka e si prende una vittoria pesantissima.

