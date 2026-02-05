Atletica, Nadia Battocletti comincia a Madrid la stagione indoor su distanza ridotta

Si preannuncia una serata scoppiettante quella di venerdì 6 febbraio al Centro Deportivo Municipal Gallur di Madrid in occasione della quarta tappa stagionale di livello Gold del World Indoor Tour 2026 di atletica. Il massimo circuito internazionale al coperto prosegue in Europa dopo l’appuntamento di Ostrava con un meeting di alto livello, che vedrà la partecipazione di tanti big impegnati nel percorso di avvicinamento verso i Mondiali in sala di Torun (20-22 marzo).

Riflettori puntati in chiave azzurra sul debutto stagionale indoor di Nadia Battocletti, che ha cominciato il 2026 ottenendo la seconda vittoria di fila al Cross del Campaccio per poi focalizzarsi sulla preparazione dell’attività in pista. La regina del mezzofondo europeo si cimenterà in una distanza più breve del solito, i 1500 metri, con l’obiettivo di firmare il nuovo record italiano in sala (da battere il 4:03.59 di Marta Zenoni) dopo aver sfiorato nella scorsa stagione il primato nazionale assoluto con 3:58.15, per poi mettersi alla prova il 19 febbraio a Lievin nei 3000 metri.

La trentina verrà affiancata domani sera a Madrid da Ludovica Cavalli, ma l’avversaria più temibile dovrebbe essere sulla carta l’etiope Birke Haylom, leader mondiale dell’anno con il 4:00.62 corso martedì a Ostrava. Italia rappresentata nella capitale spagnola anche dal campione europeo in carica dei 110hs all’aperto Lorenzo Simonelli, che è alla ricerca di riscontri positivi nei 60 ostacoli dopo il recente 7.70 a Miramas. Presenti inoltre Eloisa Coiro negli 800 metri e la coppia formata da Elisa Di Lazzaro e Giada Carmassi nei 60hs.

Il piatto forte del meeting per il pubblico locale sarà con ogni probabilità la gara del padrone di casa iberico Mohamed Attaoui, che mette nel mirino il record del mondo dei 1000 metri detenuto dal gibutiano Ayanleh Souleiman (2:14.20 nel 2016).