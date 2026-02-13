Amedeo Bagnis resta aggrappato al sogno bronzo: servirà la discesa della vita nella quarta manche

Non cambiano le posizioni di vertice nella terza run della prova olimpica di skeleton al maschile di Milano Cortina. La classifica, a meno di un’ora dalla discesa decisiva che assegnerà le medaglie, resta cristallizzata sulla Eugenio Monti.

Sembra aver chiuso, salvo disastri nell’ultima run, il discorso in chiave medaglia d’oro Matt Weston: il britannico era il grande favorito della vigilia e sta dominando la gara, con record della pista a ripetizione e tempo parziale di 2:47.72.

Il primo degli umani è il tedesco Axel Jungk: run di grande qualità per lui che perde solamente nove centesimi ed il totale di distacco ora è 39. Probabile doppio podio tedesco: terzo infatti è Christopher Grotheer, a 92 centesimi dalla vetta. Quarto il cinese Wenhao Chen.

Quinto è il primo degli italiani, Amedeo Bagnis: buona la run dell’azzurro che ha recuperato in chiave quarta piazza, ma non sul podio. La medaglia ora è distante 20 centesimi, serve la discesa della vita per agguantarla. Tredicesimo al momento invece Mattia Gaspari, staccato di 2”52.