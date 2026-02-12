Amedeo Bagnis parte bene nello skeleton! Terzo dopo la prima manche, Weston non distante

Iniziata la gara olimpica di skeleton al maschile sulla Eugenio Monti di Cortina d’Ampezzo. L’Italia aveva grandi speranze per questo appuntamento (ricordiamo che sono quattro run, la seconda ci sarà tra un’ora, le altre domani in serata) e per ora Amedeo Bagnis si sta confermando uomo da medaglia.

Nonostante una run non senza sbavature, l’azzurro è al terzo posto e in pienissima corsa per il podio. 56.37 il suo tempo che non è lontano neanche dalla potenziale medaglia d’oro: 16 centesimi pienamente recuperabili.

Al comando c’è il grande favorito della gara, il britannico Matt Weston: per lui l’obiettivo del titolo è chiaro, ha iniziato con il record della pista in 56.21. Alle sue spalle il tedesco Axel Jungk, staccato di soli 6 centesimi. Detto di Bagnis terzo, poi comunque vicini gli altri atleti in zona podio: quarto l’altro tedesco Christopher Grotheer a 18 centesimi, quinto il cinese Wenhao Chen a 22 centesimi, sesto Felix Keisinger a 23 centesimi.

Da segnalare al momento la decima posizione dell’altro italiano, il padrone di casa Mattia Gaspari, staccato di 52 centesimi. Alle 11.08 la seconda run.