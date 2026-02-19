Alba De Silvestro schietta: “Non c’era la gamba. Sabato una gara più nelle mie corde”

Nulla da fare per Alba De Silvestro. L’azzurra si è dovuta accontentare infatti solo della quinta piazza in occasione della prima batteria di semifinale valida per la gara sprint femminile di sci alpinismo, grande novità inserita nel programma delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

La nostra portacolori, attardata fin dalle prime battute, nello specifico ha mancato l’appuntamento con l’ultimo atto andato invece alla transalpina Ravinel, alla tedesca Paller oltre che alla connazionale Giulia Murada, la quale ha strappato il pass grazie al ripescaggio.

Una volta arrivata in zona mista, l’atleta facente parte del Gruppo Sportivo dell’Esercito ha commentato brevemente quanto fatto: “Al primo giro la neve non dava problemi, dopo invece sì. Sotto le pelli era più difficile da gestire, più scivolosa. Non avevo la gamba. Pensavo di trovare il giusto feeling in semifinale, invece sono andata anche peggio rispetto ai quarti – ha detto De Silvestro – L’atmosfera è bellissima, mi dispiace di essere uscita così. Sabato c’è la staffetta, vediamo di azzerare. Sarà una gara un po’ più nelle mie corde“.

In Finale a spuntarla è stata a sorpresa la svizzera Marianne Fatton, la quale ha conquistato la medaglia d’oro precedendo la favoritissima francese Harrop, argento davanti all’iberica Ana Alonso Rodriguez, mentre il quinto posto è andato alla nostra Giulia Murada.