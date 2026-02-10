A che ora il freestyle domani in tv, Olimpiadi 2026: programma 11 febbraio, italiani in gara, streaming

Domani, mercoledì 11 febbraio, sarà una giornata particolarmente ricca in quel di Livigno, località in provincia di Sondrio che sta ospitando in questi giorni le competizioni di sci freestyle valide per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Nello specifico si alterneranno sul tracciato valtellinese gli specialisti dell’halfpipe femminile e maschile, impegnati nelle qualificazioni, oltre che le atlete del moguls (ultime qualifiche e finale per loro). Ad eccezione di Manuela Passaretta, convocata nelle gobbe, non saranno della partita altri rappresentanti della Nazionale tricolore.

La quarta giornata di sci freestyle alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sarà visibile in chiaro su Rai 2, in alternanza con altri sport, e su RAI Sport+HD. La gara si potrà seguire dunque anche su RAI Play, mentre Discovery Plus ed HBO Max trasmetteranno integralmente i quattro segmenti in programma. Prevista inoltre una diretta su Eurosport 1 (limitata alla specialità halfpipe) ed Eurosport 2 (mogulus femminile) visibile dunque su DAZN, Prime Video e Tim Vision previo abbonamento.

A CHE ORA IL FREESTYLE DOMANI IN TV ALLE OLIMPIADI

Mercoledì 11 febbraio

10.30 Halfpipe femminile, qualificazioni (prima manche) – Diretta tv su Rai 2, in alternanza con altri sport

11.00 Moguls femminile, qualificazioni 2 – Diretta tv su Rai 2, in alternanza con altri sport

11.27 Halfpipe femminile, qualificazioni (seconda manche) – Diretta tv su Rai 2, in alternanza con altri sport

14.15 Moguls femminile, finale 1 – Diretta tv su Rai 2, in alternanza con altri sport

14.55 Moguls femminile, finale 2 – Diretta tv su Rai 2, in alternanza con altri sport

19.30 Halfpipe maschile, qualificazioni (prima manche) – Diretta tv su Rai 2, in alternanza con altri sport

20.27 Halfpipe maschile, qualificazioni (seconda manche) – Diretta tv su Rai 2, in alternanza con altri sport

PROGRAMMA FREESTYLE: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, in alternanza con altri sport fatta eccezione per la seconda manche dello slopestyle maschile

Diretta streaming: Rai Play, in alternanza con altri sport. Integrale su Discovery Plus, HBO Max; Eurosport 1 (solo per hafpipe), Eurosport 2 (moguls) visibile anche su DAZN, Prime Video e Tim Vision previo abbonamento.

Diretta testuale: OA Sport.