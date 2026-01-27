Zeren Spor Ankara-Conegliano oggi, Champions League volley femminile 2026: orario, canale, streaming

Oggi martedì 27 gennaio (ore 16.00) si gioca Zeren Spor Ankara-Conegliano, incontro valido per la fase a gironi della Champions League di volley femminile. Alla TVF Ziraat Bankkart Hall andrà in scena uno scontro diretto fondamentale per il primo posto nel girone, l’unico che garantisce la qualificazione diretta ai quarti di finale della massima competizione europea (le seconde classificate disputeranno un playoff per meritarsi gli ultimi pass).

Al momento le Pantere svettano in testa alla Pool D con quattro successi (11 punti), tallonate dalle turche (tre vittorie, 10 punti): si preannuncia un testa a testa rovente dopo il palpitante tie-break giocato prima di Natale al PalaVerde di Treviso, dove le Campionesse d’Europa sono riuscite a imporsi in rimonta. Un’affermazione permetterebbe alla corazzata veneta di blindare il primato, un ko al tie-break metterebbe tutto in bilico, un successo delle anatoliche per 3-0 o 3-1 proietterebbe le Campionesse d’Italia verso i playoff.

A trascinare il sestetto di coach Daniele Santarelli saranno l’opposto Isabelle Haak, le schiacciatrici Gabi e Zhu Ting, le centrali Sarah Fahr e Cristina Chirichella, la palleggiatrice Joanna Wolosz e il libero Monica De Gennaro. Tra le fila dello Zeren Spor spiccano la regista Ofelia Malinov, il martello Aleksandra Uzelac, l’opposto Anna Lazareva, la centrale Maja Aleksic.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Zeren Spor Ankara-Conegliano, incontro valido per la fase a gironi della Champions League di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Max (canale 206); in diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN, Euro Volley Tv; garantita la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Turchia sono due ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO ANKARA-CONEGLIANO, CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY

Martedì 27 gennaio

Ore 16.00 Zeren Spor Ankara vs A. Carraro Prosecco Doc Conegliano – Diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Max (canale 206)

PROGRAMMA ANKARA-CONEGLIANO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv:Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Max (canale 206), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, DAZN, Euro Volley Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.