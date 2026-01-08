Tennis
WTA Brisbane 2026, risultati 8 gennaio: Sabalenka ai quarti, eliminata Anisimova
Il torneo WTA 500 di Brisbane, in Australia, si allinea con il tabellone di singolare femminile ai quarti: nella giornata odierna vengono disputati tutti gli ottavi di finale, e non mancano le sorprese, con le eliminazioni della statunitense Amanda Anisimova, numero 2 del seeding, e della russa Ekaterina Alexandrova, testa di serie numero 7.
La bielorussa Aryna Sabalenka elimina la romena Sorana Cîrstea, battuta con un doppio 6-3, ed affronterà la statunitense Madison Keys, che piega dopo tre ore di gioco la russa Diana Shnaider, sconfitta per 6-7 (5) 7-6 (5) 7-6 (4). La kazaka Elena Rybakina liquida la spagnola Paula Badosa per 6-3 6-2 ed ai quarti incrocerà la ceca Karolína Muchová, che estromette la russa Ekaterina Alexandrova per 6-4 7-5.
La russa Ludmilla Samsonova regola la qualificata bielorussa Aliaksandra Sasnovich con un doppio 6-4 ed affronterà la statunitense Jessica Pegula, che rimonta l’ucraina Dayana Yastremska, battuta per 5-7 6-2 6-3. La russa Mirra Andreeva rimonta e batte la ceca Linda Nosková per 5-7 6-4 7-5, ed ora sfiderà l’ucraina Marta Kostyuk, che firma l’impresa di giornata liquidando la statunitense Amanda Anisimova con un perentorio 6-4 6-3.
WTA 500 BRISBANE 2026 – RISULTATI 8 GENNAIO
Ottavi di finale
Aryna Sabalenka (1) b. Sorana Cîrstea 6-3 6-3
Madison Keys (5) b. Diana Shnaider (12) 6-7 (5) 7-6 (5) 7-6 (4)
Elena Rybakina (3) b. Paula Badosa (15) 6-3 6-2
Karolína Muchová (11) b. Ekaterina Alexandrova (7) 6-4 7-5
Ludmilla Samsonova (10) b. Aliaksandra Sasnovich (Q) 6-4 6-4
Jessica Pegula (4) b. Dayana Yastremska 5-7 6-2 6-3
Mirra Andreeva (6) b. Linda Nosková (9) 5-7 6-4 7-5
Marta Kostyuk (16) b. Amanda Anisimova (2) 6-4 6-3