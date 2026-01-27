Seguici su
LEGGI OA SPORT SENZA PUBBLICITÀ
ABBONATI

Pallavolo

Volley, Milano strapazza la Stella Rossa e conquista i quarti di Challenge Cup. Recine e Di Martino brillanti

Pubblicato

1 ora fa

il

Per approfondire:
Francesco Recine
Recine / IPA Agency

Milano ha travolto la Stella Rossa di Belgrado con un perentorio 3-0 (25-16; 25-14; 25-18) di fronte al proprio pubblico dell’Allianz Cloud nel ritorno degli ottavi di finale della Challenge Cup di volley maschile, la terza competizione europea per importanza. I meneghini hanno replicato il risultato conseguito nell’andata disputata nella capitale serba, confermando una schiacciante superiorità tecnica e proseguendo così la propria avventura continentale.

I ragazzi di coach Roberto Piazza, reduci dal colpaccio firmato in Superlega contro Civitanova, hanno messo il turbo nelle battute iniziali dei tre set e hanno chiuso i conti in appena 68 minuti di gioco. La compagine lombarda sarà ora attesa da un quarto di finale potenzialmente molto impegnativo: dall’altra parte della rete ci dovrebbero essere i polacchi del Norwid Czestochowa, che all’andata hanno travolto gli spagnoli del Conqueridor Valencia per 3-0 e che, salvo clamorose sorprese, chiuderanno i conti in loro favore.

Nei primi due parziali c’è stato spazio per i titolari: il bomber Ferre Reggers (7 punti), gli schiacciatori Francesco Recine (9) e Tommaso Ichino (4), il palleggiatore Fernando Gil Kreling, i centrali Gabriele Di Martino (6 punti, 4 muri) ed Edoardo Caneschi (6), il libero Damiano Catania (60% in ricezione). A qualificazione acquisita cambio di formazione con gli ingressi di Veikka Lindqvist (10 punti, top scorer), Nemanja Masulov (4), Karen Masajedi 83), Leonardo Barbanti (2), Alessandro Benacchio.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI
Argomenti correlati:
Pubblicità