Volley, Milano strapazza la Stella Rossa e conquista i quarti di Challenge Cup. Recine e Di Martino brillanti

Milano ha travolto la Stella Rossa di Belgrado con un perentorio 3-0 (25-16; 25-14; 25-18) di fronte al proprio pubblico dell’Allianz Cloud nel ritorno degli ottavi di finale della Challenge Cup di volley maschile, la terza competizione europea per importanza. I meneghini hanno replicato il risultato conseguito nell’andata disputata nella capitale serba, confermando una schiacciante superiorità tecnica e proseguendo così la propria avventura continentale.

I ragazzi di coach Roberto Piazza, reduci dal colpaccio firmato in Superlega contro Civitanova, hanno messo il turbo nelle battute iniziali dei tre set e hanno chiuso i conti in appena 68 minuti di gioco. La compagine lombarda sarà ora attesa da un quarto di finale potenzialmente molto impegnativo: dall’altra parte della rete ci dovrebbero essere i polacchi del Norwid Czestochowa, che all’andata hanno travolto gli spagnoli del Conqueridor Valencia per 3-0 e che, salvo clamorose sorprese, chiuderanno i conti in loro favore.

Nei primi due parziali c’è stato spazio per i titolari: il bomber Ferre Reggers (7 punti), gli schiacciatori Francesco Recine (9) e Tommaso Ichino (4), il palleggiatore Fernando Gil Kreling, i centrali Gabriele Di Martino (6 punti, 4 muri) ed Edoardo Caneschi (6), il libero Damiano Catania (60% in ricezione). A qualificazione acquisita cambio di formazione con gli ingressi di Veikka Lindqvist (10 punti, top scorer), Nemanja Masulov (4), Karen Masajedi 83), Leonardo Barbanti (2), Alessandro Benacchio.