Vinatzer rimonta ed è settimo nello slalom di Schladming. Vince Kristoffersen

Confermata la doppietta norvegese anche dopo la seconda manche dello slalom di Schladming, ma i protagonisti si invertono le posizioni. A vincere è Henrik Kristoffersen, che torna alla vittoria quasi un anno dopo, cogliendo il trentaquattresimo successo della carriera in Coppa del Mondo, il numero 26 in slalom. Il norvegese ha superato di 34 centesimi il connazionale Atle Lie McGrath, che non è riuscito a confermare la leadership di metà gara.

Sul podio ci sale anche il francese Clement Noel (+0.54), che rimonta cinque posizioni in una seconda manche che ha visto le uscite di tanti protagonisti della prima: lo svizzero Loic Meillard (terzo), il francese Paco Rassat (quarto), il finlandese Eduard Hallberg (sesto) ed il belga Armand Marchant (settimo).

Si alza sopra il secondo il distacco dalla vetta dal quarto posto del brasiliano Lucas Pinheiro Braathen (+1.53), che ha preceduto l’austriaco Fabio Gstrein (+1.75) ed il norvegese Timon Haugan (+1.99). Ottimo il settimo posto di Alex Vinatzer (+2.26), che risale ben nove posizioni nella seconda manche e centra il miglior risultato del suo 2026 proprio poco prima delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Ottavo posto per il norvegese Eirik Hystad Solberg (+2.32), che rimonta ben dieci posizioni e conclude davanti allo svizzero Tanguy Nef (+2.40) e all’austriaco Manuel Feller (+2.43). Tommaso Sala (+2.58) sfiora l’ingresso nelle prime dieci posizioni, risalendo di quattro posizioni rispetto a metà gara.

Cambia ancora la vetta della classifica di slalom, ma sarà battaglia davvero fino all’ultima gara per questa coppa. Infatti in testa c’è ora il norvegese Atle Lie McGrath con 452, un punto in più del brasiliano Pinheiro Braathen (451). In corsa c’è anche il francese Clement Noel (435).