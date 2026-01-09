United Cup 2026, Svizzera e Belgio vogliono continuare a sognare. Super sfida tra Stati Uniti e Polonia

La United Cup 2026 è arrivata al suo penultimo atto e domani sono in programma le semifinali. Una giornata che si apre con la sfida sicuramente più sorprendente, quella tra la Svizzera ed il Belgio; mentre successivamente toccherà a Stati Uniti e Polonia, in un remake della finale della passata edizione.

Dalla vittoria con l’Italia alla semifinale, il cammino degli svizzeri è stato fenomenale, soprattutto grazie ad una scatenata Belinda Bencic, che è ancora imbattuta in questa competizione senza mai perdere un set. Un altro fattore importante è stato il doppio visto che la coppia formata proprio da Bencic e Jakub Paul ha decisamente stupito, trovando vittorie pesanti come quella su Errani/Vavassori e poi soprattutto nei quarti contro l’Argentina. La finale poi sarebbe un bel regalo anche per Stan Wawrinka, al suo ultimo anno di carriera e che potrebbe subito regalarsi una grande gioia.

La sfida con il Belgio è decisamente aperta, fin dal singolare femminile con Bencic che dovrà vedersela con Elise Mertens. Un match equilibrato e che vede leggermente favorita l’elvetica. Il Belgio, però, ha un Zizou Bergs infuocato questa settimana e certamente pronto a trascinare il suo Belgio ad una storica finale, dimenticando un po’ la delusione patita a Bologna in Coppa Davis. Sicuramente in doppio giocheranno Mertens/Bergs e sarà una sfida decisamente equilibrata.

Stati Uniti e Polonia si sono affrontate la passata edizione per la conquista delle coppa, mentre quest’anno vale “solamente” per un posto in finale. Ci saranno le stesse sfide dell’anno scorso: Taylor Fritz contro Hubert Hurkacz e Coco Gauff contro Iga Swiatek. Si parte con il singolare maschile e dunque con Fritz che può decisamente dare il primo punto agli americani, nonostante i problemi fisici, per i quali è costretto a stringere i denti. Di acciacchi ne sa bene Hurkacz, che ne ha avuti tanti in queste ultime stagioni, ma che sembra aver recuperato in questa United Cup, dove si è tolto anche la soddisfazione di battere Alexander Zverev.

Promette scintille il singolare femminile e forse è la sfida più attesa di tutta la giornata. Da una parte Coco Gauff e dall’altra Iga Swiatek, con quest’ultima che è imbattuta in United Cup a differenza dell’avversaria, che è stata sconfitta a sorpresa dalla spagnola Bouzas Maneiro. La polacca sembra essere favorita e forse conterà anche all’inizio l’esito del singolare maschile, che potrebbe togliere o aumentare pressione sull’una o sull’altra in base al suo esito. In caso di arrivo al doppio le coppie saranno Gauff/Harrison e Swiatek/Hurkacz, per un match decisamente equilibrato e molto incerto.