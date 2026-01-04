United Cup 2026, programma di domani (5 gennaio): orari, tv, programma, streaming

Entra sempre più nel vivo la United Cup 2026 che domani, lunedì 5 gennaio, torna in campo per i match della quarta giornata. La competizione tennistica per nazioni che si gioca tra Sydney e Perth (Australia) propone un intenso programma caratterizzato da quattro incontri che sembrano offrire tutte le garanzie per uno spettacolo di alto livello.

In apertura, alla RAC Arena, gli Stati Uniti affrontano la Spagna, l’orario di inizio è previsto alle 03:00 italiane. I detentori del titolo, trascinati dal tandem Fritz-Gauff, non vogliono correre rischi e puntano al successo per blindare l’ingresso tra le migliori otto. La Spagna, dal suo canto, insegue l’immediato riscatto, almeno sul piano delle prestazioni, dopo il tracollo dell’esordio contro l’Argentina. Alle 03:30 aprirà invece i battenti la Ken Rosewall Arena di Sydney per un atteso Cechia-Norvegia nel quale il match più intrigante è, senza dubbio, quello tra Casper Ruud e Jakub Mensik, vincitore dell’edizione 2025 del Masters 1000 di Miami.

La sessione serale scatterà invece a Perth, inizio previsto alle 10:00, per il tie, valevole per il girone E, tra Gran Bretagna e Grecia. Le due squadre, reduci dalle rispettive vittorie ottenute con il Giappone, disputano un autentico spareggio la cui vincitrice staccherà il pass per la qualificazione diretta ai quarti di finale. La chiusura del programma proporrà il big match di giornata. A Sydney, per la seconda giornata del gruppo F, la Germania affronta la Polonia e ha la ghiotta occasione, in caso di vittoria, di poter imprimere il sigillo della matematica sulla conquista del primo posto che vale l’accesso diretto ai quarti di finale. Sembra ampiamente possibile che il doppio misto possa risultare decisivo con Zverev e Swiatek favoriti nei rispettivi singolari.

La quarta giornata della United Cup 2026 sarà trasmessa in diretta TV su SuperTennis HD. Sarà possibile seguire l’evento in streaming su supertennis.tv, SuperTennix e Tennis TV. OA Sport garantirà aggiornamenti, cronache e approfondimenti su tutti gli incontri.

CALENDARIO UNITED CUP 2026

Lunedì 5 gennaio (orari italiani)

00.30 Sydney (Ken Rosewall Arena) Gruppo D – Cechia vs Norvegia

03.00 Perth (RAC Arena) Gruppo A – Stati Uniti vs Spagna

07.30 Sydney (Ken Rosewall Arena) Gruppo F – Germania-Polonia

10.00 Perth (RAC Arena) Gruppo E – Gran Bretagna-Grecia

PROGRAMMA UNITED CUP 2026: COME VEDERLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: SuperTennis HD.

Diretta streaming: supertennis.tv, SuperTenniX e Tennis Tv

Diretta live testuale: non prevista