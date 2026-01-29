Seguici su
LEGGI OA SPORT SENZA PUBBLICITÀ
ABBONATI

Strada

Il Giro del Delfinato cambia nome! Presentato il percorso per l’edizione 2026 con otto tappe

Pubblicato

16 secondi fa

il

Per approfondire:
ciclismo generale Milano-Sanremo
Ciclismo / Lapresse

Il Giro del Delfinato non si chiamerà più in questo modo già a partire dall’edizione 2026, in programma dal 7 al 14 giugno. Gli appassionati del grande ciclismo dovranno presto abituarsi alla nuova denominazione di una delle corse a tappe più note del panorama internazionale, celebre per ricoprire il ruolo di preparazione al Tour de France. Il nome da appuntare è il seguente: Tour Auvergne-Rhone-Alpes, in modo da celebrare l’intera area geografica francese che ospita la manifestazione.

La prima tappa scatterà da Vizille e si concluderà a Saint-Ismier, proponendo l’insidiosa Cote de Saint-Jean-le-Vieux (5,6 km all’8,7% di pendenza media). La seconda frazione sarà lunghissima (237,3 km) e bisognerà affrontare un paio di asperità prima del traguardo posto a Le Puy-en-Velay, a precedere la cronometro a squadre di 28,4 km in quel di Perreux.

Velocisti dovranno aspettare la quarta e la quinta tappa per giocarsi la vittoria (a Montrond-les-Bains e a Villars-les-Dombes), a precedere il fine settimana decisivo per la classifica generale con ben tre arrivi in salita uno dietro l’altro: l’inedita Crest Voland (4,9% al 7,7%), Grand Colombier attraverso l’ascesa di Virieu-le-Petit (8,4 m al 10,2%) e la domenica vibrante con Col du Pré (6,9 km al 10,1%), la Montée de Bisanne (11,4 km al 7,7%), il Col des Aravis (7 km al 6,8%) e l’arrivo al Plateau de Solaison (11,3 km al 9,1%).

PERCORSO TOUR AUVERGNE-RHONE-ALPES 2026

Prima tappa (7 giugno): Vizille – Saint-Ismier (140,1 km)

Seconda tappa (8 giugno): Saint-Martin-Le-Vinoux – Le Puy en Velay (237,3 km)

Terza tappa (9 giugno): Le Perreux – Le Perreux (28,4 km, cronosquadre)

Quarta tappa (10 giugno): Le Puy en Velay – Montrond-les-Bains (165,8 km)

Quinta tappa (11 giugno): Saint-Chamond – Parc des Oiseaux (Villars-les-Dombes) (198 km)

Sesta tappa (12 giugno): Saint-Vulbas – Crest-Voland (181,4 km)

Settima tappa (13 giugno): Le Bridoire – Grand Colombier (133,3 km)

Ottava tappa (14 giugno): Beaufort – Plateau de Solaison-Brison (120 km)

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI
Argomenti correlati:
Pubblicità