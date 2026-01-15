Tour de France 2027, Grande Partenza all’estero: una volata e due tappe mosse, svelato il percorso

Mancano poco più di cinque mesi al Tour de France 2026, ma è già il momento di pensare all’edizione successiva, quella che scatterà venerdì 2 luglio 2027. Nella giornata odierna è stata svelata la Grand Départ della corsa a tappe più prestigiosa e importante al mondo: le prime tre frazioni si snoderanno in Gran Bretagna, attraversando Scozia, Inghilterra e Galles. Per la 28ma volta nella storia, la Grande Boucle scatterà al di fuori del territorio transalpino.

La prima giornata è stata pensata per i velocisti: partenza da Edimburgo (capitale della Scozia) e traguardo posto a Carlisle, dove dovrebbe essere una volata a mettere in palio la prima maglia gialla. Sabato interamente in Inghilterra (Kewsick-Liverpool), poi domenica con il Galles protagonista (Welshpool-Cardiff). Con oltre 600 chilometri di gara tra la città di Chris Hoy, icona del ciclismo scozzese, e quella di Geraint Thomas, unico vincitore gallese del Tour, l’attraversamento della Gran Bretagna promette spettacolo.

Già detto del tracciato semplice della prima tappa (andrà prestata attenzione alla salita di Melrose), la seconda proporrà ben cinque asperità che potrebbero mettere in difficoltà i ciclisti. Terza frazione decisamente più impegnativa: l’ascesa di Caerphilly (2 km all’8,1%), a 12 km dal traguardo, potrebbe risultare decisiva prima di dirigersi verso Cardiff per un arrivo vicino al Principality Stadium.