Ciclismo, la Gran Bretagna vuole ospitare la partenza del Tour de France 2027

La partenza del Tour de France è ormai diventata un grandissimo evento. Nel 2024 l’Italia ha avuto questo grande onore, per una prima volta storica con tre tappe tra Toscana, Emilia Romagna, Lombardia e Piemonte. La Gran Bretagna si è già mossa per portare la Grand Départ nuovamente sulle sue strade nel 2027, vent’anni dopo l’avvio di Londra nel 2007 e poi quello nel 2014 nello Yorkshire.

La UK Sport, l’agenzia governativa responsabile dell’investimento del denaro proveniente dalla lotteria nazionale e dal governo nello sport, ha comunicato che il Tour de France 2027 è un obiettivo e che le discussioni sono già in corso. Anche il presidente della Federciclismo britannica, Jon Dutton, ha confermato: “Il Tour avrebbe un impatto molto positivo, creando grande visibilità e permetterebbe a tutti i partner di creare valore sociale”.

Non è ancora stato deciso un luogo. Così un portavoce dell’ente organizzativo: “UK Sport sta lavorando alla fattibilità valutando costi, impatto e requisiti tecnici per poter ospitare nuovamente il Tour de France in Gran Bretagna. Il Tour de France è uno dei grandi eventi sportivi globali ed accoglierlo è un nostro obiettivo concreto. Fa parte delle nostre ambizioni di assicurarci un programma di grandi eventi sportivi entro il 2030 che possa generare impatto attraverso le città e le regioni del Paese”.