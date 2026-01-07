Tommaso Sala dopo la prima manche a Campiglio: “Mi aspettavo di meglio, ho fatto troppi errori”

Si è da poco conclusa la prima manche dello slalom di Madonna di Campiglio, appuntamento della Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026. In attesa della seconda manche, in programma dalle ore 21.00, la migliore prestazione è stata fatta segnare dal talentuoso finlandese Eduard Hallberg con il tempo di 50.29. La giovane promessa ha sorpreso tutti sulla 3Tre ed ora punta ad una clamorosa vittoria.

Primo degli avversari sarà lo svizzero Tanguy Nef che ha chiuso la prima manche lontano solo 16 centesimi dalla migliore prestazione. Attenzione anche al francese Clement Noel, con un distacco di 23 centesimi dalla vetta. Grande delusione della giornata Alex Vinatzer che ha deluso le aspettative inforcando all’entrata del muro dopo un ottimo inizio.

Migliore degli italiani è stato Tommaso Sala che ha chiuso la prova sulle nevi di casa in 24esima posizione, a 1.42 dalla prima piazza. L’azzurro, ai microfoni di Rai Sport, ha così commentato la sua prova: “Sinceramente mi aspettavo di meglio, ho fatto un errore grave sul muro. Non ho perso tanto tempo ma nell’ultima sezione, dove si doveva fare velocità, ho sbagliato e sono andato fuori ritmo”.

“Nelle ultime cinque porte ho perso davvero tanto tempo. Peccato perché la prima parte era in linea con gli altri. Io ed Alex (Vinatzer, ndr) abbiamo un bel rapporto, abbiamo riso. Anche lui è andato forte ma poi ha inforcato. È una buona Italia, questo Gennaio ci divertiamo”.