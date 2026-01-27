Tim Henman convinto: “Ben Shelton può battere Jannik Sinner per un motivo”

Ben Shelton affronterà domani, non prima delle 09:00 italiane, Jannik Sinner nei quarti di finale degli Australian Open. Una sfida in cui il tennista italiano si presenta coi favori del pronostico, forte dei precedenti che l’hanno visto vittorioso in 8 delle 9 partite disputate. Tuttavia ci sono alcuni aspetti che possono mettere in discussione gli equilibri in campo.

In primis, la condizione fisica di Jannik non sembra eccezionale. I crampi che l’hanno quasi sopraffatto nel terzo turno contro Eliot Spizzirri sono stati un bel campanello d’allarme. In secondo luogo, Shelton si è presentato in una condizione decisamente migliore rispetto a come aveva chiuso il 2025 e soprattutto la sua miglior propensione alla rete potrebbe mettere in difficoltà l’altoatesino.

Di questo è convinto l’ex tennista britannico, Tim Henman, che ai microfoni di TNT Sports, ha valutato le possibilità dell’americano contro il pusterese, sottolineando al contempo un cambiamento che Shelton potrebbe apportare per migliorare le sue possibilità di sconfiggere la stella italiana.

Alla domanda se il gioco di Ben sia abbastanza buono da competere con quello di Sinner, Henman ha risposto: “Sì, credo di sì e c’è un motivo. Ha una percentuale di rendimento molto alta, venendo a prendersi i punti a rete. Se dovesse farlo più spesso, allo scopo di togliere il tempo a Sinner, potrebbe spezzargli il ritmo e quindi avere delle chance“.

A questo punto, vedremo se questo suggerimento di Henman verrà colto dallo statunitense e se, nel contempo, l’azzurro sia pronto all’eventuale contromossa.