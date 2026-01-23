Tennis, Jana Fett sospesa per doping. La tennista croata positiva a tre sostanze proibite

L’International Tennis Integrity Agency (ITIA) ha oggi confermato che Jana Fett è stata provvisoriamente sospesa ai sensi del Programma antidoping del tennis (TADP). La tennista croata di 29 anni ha raggiunto nel 2017 il suo best ranking, alla posizione numero 97 della classifica WTA. Ora per la balcanica c’è da scontare una assenza dal circuito, ancora non quantificata.

Fett aveva fornito un campione durante i playoff della Billie Jean King Cup del 2025 a Varadzin, in Croazia, lo scorso 16 novembre 2025. Il campione, poi suddiviso in A e B ha confermato la presenza nel campione A di ben tre sostanze proibitive: SARM Ostarine (S-22), che può stimolare la crescita muscolare e due metaboliti, l’ LGD-4033 e metaboliti di GW501516. Il campione B, successivamente analizzato, ha confermato quanto emerso in precedenza.

Poiché due delle tre sostanze non sono specificate, la croata è stata sospesa obbligatoriamente dal 22 dicembre 2025. La tennista balcanica, per il momento, non ha voluto presentare ricorso, opportunità sancita dall’ITIA in una nota: “I giocatori hanno il diritto di presentare ricorso contro l’imposizione della loro sospensione provvisoria davanti al presidente di un tribunale indipendente. Ad oggi, Fett non ha presentato ricorso”.