Federico Cristiani, già atleta paralimpico a Parigi 2024, si è laureato vice campione del mondo a Singapore nel 2025 nei 200 stile e 100 stile S4. Ospite di Talent Zone, ha raccontato di come il quarto posto di Parigi sia stato un’esperienza utile per la rivincita di quest’estate. L’atleta della Polha Varese parla anche delle proprie passioni, tra le quali la musica, e del suo modo di affrontare le gare, spesso quasi in assenza di ansia. Tra le curiosità trova il tempo di indirizzarci verso i suoi prossimi impegni internazionali quali le World Series di Lignano e i Campionati Europei.

Spazio anche a un momento di grande intensità emotiva, dedicato al ricordo dei ragazzi coinvolti nel tragico incidente di Transfontana, una spinta ulteriore a dare il massimo e a competere anche per loro.

Conduce: Sofia Altavilla

Nel video potrai scoprire:

Il percorso di rivincita: dal quarto posto a Parigi 2024 al titolo di vicecampione del mondo a Singapore

La gestione mentale delle gare, le “bracciate d’aquila” e il segreto per competere senza ansia

Le passioni di Federico fuori dalla vasca, tra musica e vita con la Polha Varese

Gli obiettivi futuri (Lignano, Europei) e la dedica alle vittime di Transfontana

Parole chiave: Federico Cristiani, nuoto paralimpico, Talent Zone, Singapore 2025, Parigi 2024, Polha Varese, 200 stile, 100 stile S4, World Series Lignano, Campionati Europei, sport paralimpico, resilienza

