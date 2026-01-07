BiathlonSport in tvSport Invernali
Startlist sprint femminile Oberhof 2026: orario, programma, tv, streaming
Giovedì 8 gennaio (ore 14.15) andrà in scena la sprint femminile di Oberhof, prova valida per la Coppa del Mondo di biathlon. L’evento era originariamente previsto per venerdì, ma le previsioni meteo avverse hanno suggerito agli organizzatori di anticipare di un giorno la gara veloce in Germania: 7,5 km sugli sci di fondo e un paio di passaggi al poligono (una serie in piedi e una a terra), ogni errore comporterà un giro di penalità e i distacchi accumulati verranno presi in considerazione per l’inseguimento di sabato.
L’Italia non potrà fare affidamento sulle sue stelle Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer, che hanno deciso di concentrarsi su una serie di allenamenti mirati in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Le azzurre in gara saranno Michela Carrara, Rebecca Passler, Hannah Auchentaller, Samuela Comola, Linda Zingerle. Presenti le altre stelle del circuito: le francesi Lou Jeanmonnot, Camille Bened, Justine Braisaz; la norvegese Maren Kirkeeide, le svedesi Anna Magnusson e Hanna Oeberg, la finlandese Suvi Minkkinen.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, la startlist della sprint femminile di Oberhof, prova valida per la Coppa del Mondo di biathlon. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN, garantita la diretta live testuale su OA Sport.
CALENDARIO SPRINT FEMMINILE A OBERHOF
Giovedì 8 gennaio
Ore 14.15 Sprint femminile a Oberhof – Diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN
PROGRAMMA SPRINT FEMMINILE OBERHOF: COME VEDERLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: non prevista.
Diretta streaming: Eurosport 1, Discovery+, DAZN, per gli abbonati.
Diretta Live testuale: OA Sport.
STARTLIST SPRINT FEMMINILE A OBERHOF
1 MEIER Lea SUI 2001 14:15:30 1
2 STREMOUS Alina MDA 1995 14:16:00
3 JAKIELA Joanna POL 1999 14:16:30
4 TALIHAERM Johanna EST 1993 14:17:00
5 LEHTONEN Venla FIN 1995 14:17:30
6 TANDREVOLD Ingrid Landmark NOR 1996 14:18:00
7 AVVAKUMOVA Ekaterina KOR 1990 14:18:30
8 GANDLER Anna AUT 2001 14:19:00
9 ANDERSON Luci USA 2000 14:19:30
10 ROUSSEAU Shilo CAN 2000 14:20:00
11 DMYTRENKO Khrystyna UKR 1999 14:20:30
12 CARRARA Michela ITA 1997 14:21:00
13 TOLMACHEVA Anastasia ROU 1995 14:21:30
14 HEIJDENBERG Anna-Karin SWE 2000 14:22:00
15 LAMPIC Anamarija SLO 1995 14:22:30
16 VOIGT Vanessa GER 1997 14:23:00 B
17 VOLFA Estere LAT 2005 14:23:30 1
18 ERMITS Regina EST 1996 14:24:00 B
19 REMENOVA Maria SVK 2000 14:24:30 1
20 CLOETENS Maya BEL 2002 14:25:00 B
21 HRISTOVA Lora BUL 2003 14:25:30 1
22 SIMON Julia FRA 1996 14:26:00 B
23 HETTICH-WALZ Janina GER 1996 14:26:30 1
24 RICHARD Jeanne FRA 2002 14:27:00 B
25 LIE Lotte BEL 1995 14:27:30 2
26 CHARVATOVA Lucie CZE 1993 14:28:00 B
27 JISLOVA Jessica CZE 1994 14:28:30 2
28 VOBORNIKOVA Tereza CZE 2000 14:29:00 B
29 OEYGARD Marit NOR 1999 14:29:30 2
30 DAVIDOVA Marketa CZE 1997 14:30:00 B
31 REPINC Lena SLO 2003 14:30:30 2
32 PASSLER Rebecca ITA 2001 14:31:00 B
33 HAECKI-GROSS Lena SUI 1995 14:31:30 2
34 IRWIN Deedra USA 1992 14:32:00 B
35 LEINAMO Sonja FIN 2002 14:32:30 2
36 PREUSS Franziska GER 1994 14:33:00 B
37 TRAUBAITE Judita LTU 2000 14:33:30 2
38 WEIDEL Anna GER 1996 14:34:00 B
39 ZDOUC Dunja AUT 1994 14:34:30 2
40 KLEMENCIC Polona SLO 1997 14:35:00 B
41 MAKA Anna POL 1992 14:35:30 2
42 JOHANSEN Marthe Krakstad NOR 1999 14:36:00 B
43 MOSER Nadia CAN 1997 14:36:30 2
44 OEBERG Hanna SWE 1995 14:37:00 R
45 ZUK Kamila POL 1997 14:37:30 2
46 OEBERG Elvira SWE 1999 14:38:00 R
47 TANNHEIMER Julia GER 2005 14:38:30 2
48 MINKKINEN Suvi FIN 1994 14:39:00 R
49 KUZMINA Anastasiya SVK 1984 14:39:30 2
50 yr JEANMONNOT Lou FRA 1998 14:40:00 R
51 HAMALAINEN Inka FIN 2005 14:40:30 2
52 BRAISAZ-BOUCHET Justine FRA 1996 14:41:00 R
53 DIMITROVA Valentina BUL 2003 14:41:30 2
54 BASERGA Amy SUI 2000 14:42:00 R
55 AUCHENTALLER Hannah ITA 2001 14:42:30 2
56 b KIRKEEIDE Maren NOR 2003 14:43:00 R
57 GESTBLOM Linn SWE 1994 14:43:30 2
58 KNOTTEN Karoline Offigstad NOR 1995 14:44:00 R
59 BENDIKA Baiba LAT 1991 14:44:30 2
60 MICHELON Oceane FRA 2002 14:45:00 R
61 DZHIMA Yuliia UKR 1990 14:45:30 2
62 MAGNUSSON Anna SWE 1995 14:46:00 R
63 CHALYK Daryna UKR 2001 14:46:30 2
64 BENED Camille FRA 2000 14:47:00 R
65 COMOLA Samuela ITA 1998 14:47:30 2
66 FREED Margie USA 1997 14:48:00
67 JUPPE Anna AUT 1999 14:48:30
68 KUELM Susan EST 1996 14:49:00
69 HOJNISZ-STAREGA Monika POL 1991 14:49:30 3
70 KERANEN Noora Kaisa FIN 2001 14:50:00
71 REMENOVA Zuzana SVK 2000 14:50:30
72 MERKUSHYNA Oleksandra UKR 2005 14:51:00
73 TOMINGAS Tuuli EST 1995 14:51:30
74 ZINGERLE Linda ITA 2002 14:52:00
75 ZDRAVKOVA Maria BUL 1998 14:52:30
76 WAGNER Lara AUT 2002 14:53:00
77 HORODNA Olena UKR 2004 14:53:30
78 ANDERSSON Sara SWE 2003 14:54:00
79 PARADIS Pascale CAN 2002 14:54:30
80 GROTIAN Selina GER 2004 14:55:00
81 ROTHSCHOPF Lea AUT 2001 14:55:30
82 GASPARIN Aita SUI 1994 14:56:00
83 SKREDE Aasne NOR 2000 14:56:30
84 KLIMINA Darya KAZ 1989 14:57:00 G
85 PEIFFER Benita CAN 2000 14:57:30
86 YEGOROVA Polina KAZ 2001 14:58:00
87 METTLER Lydia SUI 1996 14:58:30
88 RAKISHEVA Aisha KAZ 2002 14:59:00
89 CASERMAN Manca SLO 2006 14:59:30
90 ZHURAUSKAITE Lidiia LTU 1999 15:00:00
91 DOLIDOVICH Darya BRT 2004 15:00:30
92 BLEIDELE Elza LAT 2005 15:01:00
93 PENDRY Shawna GBR 2002 15:01:30
94 KOCERGINA Natalja LTU 1985 15:02:00
95 MACHYNIAKOVA Julia SVK 2000 15:02:30