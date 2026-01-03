Coppa del MondoSci AlpinoSport in tvSport Invernali
Startlist slalom Kranjska Gora 2026: orario, tv, programma, streaming, pettorali delle italiane
Domenica 4 gennaio andrà in scena lo slalom femminile di Kranjska Gora, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino: dopo il gigante del sabato vinto, si conclude il fine settimana sulla pista Podkoren della località slovena. Spazio alla gara tra i pali stretti (la prima della specialità nel nuovo anno solare, poi bisognerà aspettare Flachau per cimentarsi nuovamente tra i rapid gates): appuntamento alle ore 09.30 con la prima manche, mentre la seconda scatterà alle ore 12.15.
La statunitense Mikaela Shiffrin si presenterà con tutti i favori del pronostico dopo aver vinto i primi cinque slalom disputati in stagione e andrà a caccia di un nuovo successo per allungare ulteriormente in testa alla classifica generale, ma l’americana dovrà fare i conti con la svizzera Camille Rast, capace di imporsi nel gigante di sabato. Punteranno in alto anche l’albanese Lara Colturi, la svizzera Wendy Holdener, la tedesca Lena Duerr, l’austriaca Katharina Liensberger e la croata Zrinka Ljutic.
Non bisognerà dimenticarsi della statunitense Paula Moltzan e delle svedesi Anna Swenn Larsson e Sara Hector. L’Italia si affiderà in particolar modo a Lara Della Mea, reduce dalla decima piazza in gigante e già capace di entrare in top-10 in slalom nel corso di questa annata agonistica. Si presenteranno al cancelletto di partenza anche Martina Peterlini, Giulia Valleriani, Beatrice Sola, Emilia Mondinelli e Giorgia Collomb.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming, la startlist dello slalom femminile di Kranjska Gora, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai 2; in diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery+, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.
CALENDARIO SLALOM FEMMINILE KRANJSKA GORA
Domenica 4 gennaio
Ore 09.30 Slalom femminile a Kranjska Gora, prima manche – Diretta tv su Rai 2
Ore 12.15 Slalom femminile a Kranjska Gora, seconda manche – Diretta tv su Rai 2
PROGRAMMA SLALOM KRANJSKA GORA: COME VEDERLO IN TV E STREAMING
Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro.
Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport 1, Discovery+, DAZN, per gli abbonati.
Diretta Live testuale: OA Sport.
STARTLIST SLALOM FEMMINILE KRANJSKA GORA
1 206355 DUERR Lena 1991 GER Head
2 385116 LJUTIC Zrinka 2004 CRO Atomic
3 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic
4 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI Head
5 539909 MOLTZAN Paula 1994 USA Rossignol
6 516562 RAST Camille 1999 SUI Head
7 805009 COLTURI Lara 2006 ALB Blizzard
8 506146 SWENN LARSSON Anna 1991 SWE Head
9 507168 AICHER Emma 2003 GER Head
10 506399 HECTOR Sara 1992 SWE Head
11 507325 OEHLUND Cornelia 2005 SWE Head
12 107427 ST-GERMAIN Laurence 1994 CAN Rossignol
13 516528 MEILLARD Melanie 1998 SUI Rossignol
14 56253 HUBER Katharina 1995 AUT Voelkl
15 56315 TRUPPE Katharina 1996 AUT Voelkl
16 198164 CHEVRIER Marion 2001 FRA Atomic
17 507109 ARONSSON ELFMAN Hanna 2002 SWE Rossignol
18 426100 HOLTMANN Mina Fuerst 1995 NOR Atomic
19 555072 GERMANE Dzenifera 2003 LAT Head
20 56367 GALLHUBER Katharina 1997 AUT Atomic
21 6295075 DELLA MEA Lara 1999 ITA Fischer
22 198176 LAMURE Marie 2001 FRA Rossignol
23 516553 CHRISTEN Eliane 1999 SUI Head
24 299699 PETERLINI Martina 1997 ITA Rossignol
25 56550 HOERHAGER Lisa 2001 AUT Atomic
26 565401 BUCIK JOGAN Ana 1993 SLO Salomon
27 198253 McFARLANE Caitlin 2002 FRA Rossignol
28 307493 ANDO Asa 1996 JPN Atomic
29 385096 POPOVIC Leona 1997 CRO Voelkl
30 56664 FALCH Natalie 2004 AUT Rossignol
31 6536392 HURT A.J. 2000 USA Head
32 107747 SMART Amelia 1998 CAN Atomic
33 197616 ALPHAND Estelle 1995 SWE Head
34 307813 MAEDA Chisaki 1998 JPN
35 516619 HOEPLI Aline 2001 SUI Head
36 6537468 BOCOCK Elisabeth 2005 USA Rossignol
37 565488 TOMSIC Nika 2000 SLO Head
38 516530 GOOD Nicole 1998 SUI Stoeckli
39 355061 HILZINGER Jessica 1997 GER Head
40 6296299 VALLERIANI Giulia 2004 ITA Rossignol
41 516722 BRAENDLI Anuk 2003 SUI Atomic
42 6535773 O BRIEN Nina 1997 USA Rossignol
43 6537254 MORITZ Liv 2004 USA Fischer
44 516504 DANIOTH Aline 1998 SUI Head
45 155728 DUBOVSKA Martina 1992 CZE Kaestle
46 6296075 SOLA Beatrice 2003 ITA Rossignol
47 405172 WESTHOFF Bianca Bakke 2000 NOR Atomic
48 108095 ALEXANDER Kiki 2001 CAN Rossignol
49 516783 MAECHLER Janine 2004 SUI Head
50 198016 ESCANE Doriane 1999 FRA Head
51 56709 RAICH Leonie 2005 AUT Atomic
52 25218 MIJARES RUF Carla 2002 AND Head
53 6296281 MONDINELLI Emilia 2004 ITA Salomon
54 35222 BARUZZI FARRIOL Francesca 1998 ARG Rossignol
55 108075 BENNETT Sarah 2001 CAN Rossignol
56 6296778 COLLOMB Giorgia 2006 ITA Rossignol
57 56392 GRITSCH Franziska 1997 AUT Blizzard
58 507297 LANDSTROEM Moa 2005 SWE Atomic
59 665009 SHKANOVA Maria 1989 AIN
60 308304 WATANABE Eren 2003 JPN
61 405188 DERKS Kiara 2001 NED Voelkl
62 56698 RINGS-WANNER Valentina 2005 AUT Rossignol
63 245084 TOTH Zita 2002 HUN Head
64 65117 VANREUSEL Kim 1998 BEL Salomon
65 185493 POHJOLAINEN Rosa 2003 FIN Atomic
66 539927 LAPANJA Lila Grace 1994 SLO Stoeckli
67 426193 STJERNESUND Thea Louise 1996 NOR Rossignol
68 6296009 SINIGOI Caterina 2003 SLO Nordica
69 325119 GIM Sohui 1996 KOR Head
70 285021 SZOLLOS Noa 2003 ISR Kaestle
71 565501 OPLOTNIK Anja 2002 SLO
72 198215 POGNEAUX Chiara 2002 FRA Rossignol
73 516744 ZURBRIGGEN Anina 2003 BUL Rossignol
74 555035 BONDARE Liene 1996 LAT Atomic
75 485802 TKACHENKO Ekaterina 1995 AIN Atomic