Startlist discesa Tarvisio 2026: orario, tv, programma, streaming, pettorali delle italiane

Sabato 17 gennaio è in programma la discesa libera di Tarvisio, valevole per la tredicesima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino femminile. La pista “Di Prampero” sarà teatro della quinta gara stagionale nella specialità per il Circo Bianco, quando mancano ormai poche settimane al via dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026.

L’Italia punta in alto con Sofia Goggia ma anche con altre possibili protagoniste come Laura Pirovano, Elena Curtoni e soprattutto Nicol Delago, autrice del miglior tempo assoluto nel secondo training ufficiale. Lindsey Vonn sarà una delle donne da battere, ma la lotta per il podio comprende diverse big tra cui Ester Ledecka, Cornelia Huetter, Breezy Johnson, Ilka Stuhec, Emma Aicher, Kajsa Vickhoff Lie e Mirjam Puchner.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming, la startlist della discesa femminile di Tarvisio, gara valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. L’evento verrà trasmesso in diretta tv su Rai 2; in diretta streaming su Rai Play, discovery+, Eurosport 1, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO DISCESA TARVISIO 2026

Sabato 17 gennaio

Ore 10.45 Discesa femminile a Tarvisio – Diretta tv su Rai 2

PROGRAMMA DISCESA TARVISIO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2.

Diretta streaming: Rai Play, discovery+, Eurosport 1, DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.

STARTLIST DISCESA TARVISIO

1 426324 MONSEN Marte 2000 NOR Rossignol

2 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Kaestle

3 299466 DELAGO Nicol 1996 ITA Atomic

4 516319 SUTER Corinne 1994 SUI Head

5 56328 ORTLIEB Nina 1996 AUT Head

6 206668 WEIDLE-WINKELMANN Kira 1996 GER Rossignol

7 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic

8 299624 PIROVANO Laura 1997 ITA Head

9 155763 LEDECKA Ester 1995 CZE Kaestle

10 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic

11 537544 VONN Lindsey 1984 USA Head

12 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR Head

13 507168 AICHER Emma 2003 GER Head

14 56128 HUETTER Cornelia 1992 AUT Head

15 6535455 JOHNSON Breezy 1996 USA Atomic

16 56256 RAEDLER Ariane 1995 AUT Head

17 516766 BLANC Malorie 2004 SUI Atomic

18 539536 WILES Jacqueline 1992 USA Rossignol

19 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA Dynastar

20 516248 FLURY Jasmine 1993 SUI Kaestle

21 516611 SCHMITT Janine 2000 SUI Kaestle

22 6537228 MOLLIN Allison 2004 USA Head

23 297910 CURTONI Elena 1991 ITA Head

24 6535791 WRIGHT Isabella 1997 USA Atomic

25 197641 GAUCHE Laura 1995 FRA Head

26 516705 DURRER Delia 2002 SUI Head

27 56258 AGER Christina 1995 AUT Atomic

28 516219 MING-NUFER Priska 1992 SUI Kaestle

29 299630 DELAGO Nadia 1997 ITA Atomic

30 6536213 CASHMAN Keely 1999 USA Head

31 56174 HAASER Ricarda 1993 AUT Salomon

32 56491 SCHOEPF Emily 2000 AUT Atomic

33 485941 PLESHKOVA Julia 1997 AIN Head

34 56417 FEST Nadine 1998 AUT Head

35 6296280 THALER Sara 2004 ITA Rossignol

36 197956 CERUTTI Camille 1998 FRA Atomic

37 299383 MELESI Roberta 1996 ITA Dynastar

38 516394 SUTER Jasmina 1995 SUI Stoeckli

39 107613 GRENIER Valerie 1996 CAN Rossignol

40 516185 HAEHLEN Joana 1992 SUI Atomic

41 56519 WECHNER Lena 2000 AUT Head

42 6535807 CUTLER Haley 1997 USA Atomic

43 715171 MUZAFERIJA Elvedina 1999 BIH Atomic

44 198411 MEYER Garance 2004 FRA Dynastar

45 6295356 ALLEMAND Sara 2000 ITA Rossignol

46 185493 POHJOLAINEN Rosa 2003 FIN Atomic

47 25210 MORENO Cande 2000 AND Head

48 108077 GRAY Cassidy 2001 CAN Atomic

49 45331 SMALL Greta 1995 AUS Kaestle

50 465098 CAILL Ania Monica 1995 ROU