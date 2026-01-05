Sport in tv oggi (lunedì 5 gennaio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Quest’oggi, lunedì 5 gennaio, ci aspetta una giornata decisamente interessante in avvio di settimana con un discreto numero di eventi sportivi e diverse discipline coinvolte. Comincia ad entrare nel vivo il grande tennis con il primo turno di alcuni tornei ATP e WTA in Asia e con altri match della fase a gironi della United Cup in cui non sarà però presente il team italiano.

In Arabia Saudita va in scena la seconda tappa della Dakar, ma ci sarà spazio anche per gli sport invernali ed in particolare per il salto con gli sci. A Villach si disputa una gara individuale femminile di Coppa del Mondo, mentre a Bischofshofen è previsto il turno di qualificazione per la quarta e ultima tappa della mitica Tournée dei Quattro Trampolini.

Nel tardo pomeriggio ed in serata si svolgeranno inoltre altri due ottavi della Coppa d’Africa di calcio, le semifinali della Coppa Italia di basket femminile ed il posticipo della Serie A di pallacanestro maschile. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi principali in programma oggi lunedì 5 gennaio, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Lunedì 5 gennaio

0.30 Tennis, United Cup: Cechia-Norvegia – Diretta tv su Supertennis; live streaming su supertennis.tv e SuperTenniX

1.00 Tennis, WTA Auckland: primo turno – Diretta tv su Supertennis, Sky Sport Uno (dalle 8.00) e Sky Sport Tennis; live streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW

2.00 Tennis, ATP Brisbane: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Uno (dalle 8.00) e Sky Sport Tennis; live streaming su Sky Go, NOW, Tennis TV

2.00 Tennis, WTA Brisbane: primo turno – Diretta tv su Supertennis, Sky Sport Uno (dalle 8.00) e Sky Sport Tennis; live streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW

2.20 Football americano, NFL: Pittsburgh Steelers-Baltimore Ravens – Diretta streaming su DAZN

3.00 Tennis, United Cup: Stati Uniti-Spagna – Diretta tv su Supertennis; live streaming su supertennis.tv e SuperTenniX

5.25 Rally Dakar: seconda tappa – Sintesi su Sky Sport Arena alle ore 23.00

6.30 Tennis, ATP Hong Kong: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Uno (dalle 8.00) e Sky Sport Tennis; live streaming su Sky Go, NOW, Tennis TV

7.30 Tennis, United Cup: Germania-Polonia – Diretta tv su Supertennis; live streaming su supertennis.tv e SuperTenniX

10.00 Tennis, United Cup: Gran Bretagna-Grecia – Diretta tv su Supertennis; live streaming su supertennis.tv e SuperTenniX

14.20 Salto con gli sci femminile, Coppa del Mondo: gara a Villach – Diretta streaming su discovery+, Eurosport 1 e DAZN

16.30 Salto con gli sci, Tournée 4 Trampolini: qualificazioni Bischofshofen – Diretta streaming su discovery+, Eurosport 1 e DAZN

17.00 Calcio, Coppa d’Africa: Benin-Egitto (ottavi di finale) – Diretta tv su Sportitalia; live streaming su sito e app di Sportitalia

18.30 Basket femminile, Coppa Italia: Schio-Sassari (semifinale) – Diretta streaming su FLIMA

20.00 Calcio, Coppa d’Africa: Nigeria-Mozambico (ottavi di finale) – Diretta tv su Sportitalia; live streaming su sito e app di Sportitalia

20.00 Basket, Serie A: Venezia-Treviso – Diretta streaming su LBA TV

20.45 Basket femminile, Coppa Italia: Derthona-Venezia (semifinale) – Diretta streaming su FLIMA