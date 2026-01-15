Sofia Goggia: “La pista di Tarvisio è bella. Ho fatto degli errori di linea, c’è ancora da lavorare”

Sofia Goggia non ha brillato nella prima prova cronometrata della discesa libera di Tarvisio, in occasione della tredicesima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino femminile. La fuoriclasse bergamasca ha chiuso il primo training ufficiale sulla pista “Di Prampero” in 24ma posizione con un distacco di 2″72 dal miglior tempo dell’austriaca Nina Ortlieb.

“La pista è bella, la neve è molto soffice e penso che sia necessario diluire molto bene le pressioni in curva; ci sono curve molto lunghe in cui bisognerà essere molto morbidi. In questa prima prova ho fatto un po’ di errori di linea, ho dato pressioni forti in alcune curve: c’è ancora molto da lavorare“, il commento dell’azzurra ai microfoni della FISI.

Qualche errore di troppo ed un feeling ancora da ottimizzare dunque per la Campionessa Olimpica di PyeongChang 2018, che affronterà nella giornata di sabato 17 gennaio la penultima gara in questa specialità prima delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. L’obiettivo di Goggia è proprio quello di raggiungere il top della condizione a inizio febbraio durante le competizioni a cinque cerchi sull’Olympia delle Tofane.