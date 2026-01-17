Sofia Goggia accetta il momento: “Alti e bassi, non mi sento libera. Ma so quanto posso essere veloce”

Sofia Goggia è 11ma al momento nella discesa libera femminile di Tarvisio, in Italia, valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: l’azzurra, ancora una volta, non riesce ad essere competitiva per la vittoria, ed analizza la propria gara ai microfoni di Rai 2 HD.

L’analisi della gara: “Sicuramente in queste ultime due tappe in discesa libera ho fatto sicuramente più fatica dalle prove. Sono molto consapevole di quanto forte io possa sciare, a Saint Moritz anche se non ho vinto e a Val d’Isere soprattutto, anche nelle prove, perché poi in gara ho sbagliato, ne sono la conferma. Qui in discesa ho proprio fatto fatica a trovare i tempi della curva, a sentirmi libera però ci stanno degli up and down, degli alti e bassi“.

Il primo posto provvisorio di Nicol Delago: “Oggi va così, però sono comunque molto contenta per Nicol, la gara non è ancora finita, ma penso proprio che stia centrando la sua prima, e quindi sono molto contenta per lei, visto anche i tanti momenti che abbiamo condiviso assieme. Manca una Delago, è giusto dirlo, però a mio avviso in questo momento la neve si è un pochino rallentata, poi magari spero per lei di sbagliarmi, però questa nuvola che sta così bassa sicuramente dà anche alla neve più umidità e la rende un pochino più marcia“.

Testa al superG: “Domani un’altra disciplina, un altro arco di curva, forse visto l’andazzo della stagione mi sto trovando un pochino meglio in superG, vedremo. Comunque io ho dato quello che avevo, sapevo benissimo che mi sarei quasi dovuta inventare qualcosa su questa pista, è una pista dove veramente devi azzeccare tutto da cima a fondo, e comunque non ero così veloce già dal primo giorno. Non avendo dei motori dove poter spingere, è una velocità che ti porti di inerzia pian piano giù, poi anche noi con i primi numeri fino al 15 avevamo quel banco di nebbia a metà dove proprio non vedevi dove era l’attacco della curva successiva, però ce l’abbiamo avuta tutte, quindi condizione regolare comunque per tutte“.